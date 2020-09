Simona Calderone: “Insulti da Viola Valentino”/ “Ha costretto Francesco Mango a…”

Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare del triangolo amoroso che ha come protagonisti Viola Valentino, Francesco Mango e Simona Calderone. Quest’ultima, dopo le dichiarazioni shock fatte alcuni giorni fa nel salotto di Barbara D’Urso sul fatto di essere la ‘vera’ amate di Mango, torna oggi svelando cos’è accaduto dopo quella confessione. È proprio la D’Urso a raccontare di insulti ricevuti dalla Valentino e telefonate, anche di notte, piene di pesanti parole nei suoi riguardi. La donna allora spiega: “Non sono io la causa dei loro problemi. Io posso essere il sintomo ma non la causa.” E aggiunge: “Le telefonate di Francesco a me sono state chiamate che lei costringeva lui a fare e gli dettava lei cosa dire a me. Poi Francesco mi richiamava dopo e mi diceva ‘Lei mi ha costretto a farlo ma io sapevo che tu non ci avresti creduto’.”

Simona Calderone: “Sono qui perché amo Francesco Mango”

Nonostante il polverone sollevatosi e la situazione così complicata, Simona Calderone tiene però a specificare che: “Io sono innamorata di Francesco, per questo sono qui.” Ad aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda e Raffaello Tonon che racconta di essere stato contattato dalla Valentino. “Viola mi ha telefonato ed era molto avvilita, molto dispiaciuta per quello che era stato detto nel corso della trasmissione e, accanto a lei, c’era Francesco perché poi, alla fine dello sfogo della Valentino, lui mi ha voluto salutare. Lui mi ha detto che era dispiaciuto della situazione perchè Viola stava male. Nessuna brutta parola però nei confronti di Simona”



© RIPRODUZIONE RISERVATA