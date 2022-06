Simona Izzo/ “Ricky Tognazzi? Dopo aver fatto l’amore, ci diciamo una cosa…”

Simona Izzo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno 2022. L’attrice è stata invitata a parlare del suo rapporto coniugale con Ricky Tognazzi e ha svelato come tra loro, nonostante si conoscano ormai da più di tre decenni, la passione non sia ancora del tutto scemata e si nutra ancora di qualche guizzo d’amore notturno. I conduttori sono subito scattati sull’attenti, pronti a carpire eventuali piccanti rivelazioni di Simona Izzo, la quale si è raccontata senza filtri.

Simona Izzo "Invecchiare mi fa girare le p*lle!"/ "Ricky Tognazzi? Litighiamo sempre"

SIMONA IZZO: “QUANDO DA GIOVANI NON LO FACEVAMO PER UNA SETTIMANA, IO E RICKY CI ALLARMAVAMO”

Nel prosieguo di “Estate in Diretta”, Simona Izzo ha asserito: “Io e Ricky Tognazzi stiamo insieme da 36 anni. Quando io e lui eravamo giovani, se non facevamo niente per una settimana, ci chiedevamo se uno di noi due si fosse innamorato di un altro o di un’altra e ci preoccupavamo”. Adesso le prospettive sono profondamente cambiate e la donna ha voluto spiegare al pubblico di Rai Uno cosa accade tra lei e suo marito: “Se succede, ora ci diciamo una cosa… ‘Hai visto, amore? È successo… Che bello!'”.

