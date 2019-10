Simona Izzo/ “Un film tra Ricky Tognazzi e Belen? Ma lei non è un’attrice!”

Ad affrontare la nota lavatrice di Vieni da Me nel corsa della puntata di oggi 25 ottobre c’è Simona Izzo. Si parte subito con una tovaglia sporca che porta alla mente alla regista di un episodio accaduto in America. “Eravamo a New York, seduti uno davanti all’altro a pranzo. – racconta la Izzo, che continua – Arriva una bellissima cameriera e Ricky continuava a guardare questa signorina e ci mise un quarto d’ora per ordinare una bistecca che poi è una cosa veloce. Le americane poi sono molto seduttive.” Poi però arriva la scenata di gelosia: “Io poi dico basta, lei va via e io lo richiamo ‘Ma tu devi guardare me!’ Credo che allora lui abbia lanciato la tovaglia… Sembra tanto gentleman ma dentro di lui c’è sempre un omo! Alla fine mi ha lasciato lì, da sola e senza carte di credito!”

Simona Izzo, battuta pungente su Belen Rodriguez

È chiaro che Simona Izzo sia molto gelosa di suo marito Ricky Tognazzi, così Caterina Balivo la mette alla prova. “Se dovessi scegliere un’attrice per fare un film con tuo marito, chi sceglieresti?” Tra le opzioni ecco spuntare anche Belen Rodriguez, che tuttavia la Izzo non valuta assolutamente, anzi, ammette di non considerarla neppure attrice. “Belen Rodriguez? Non è un’attrice, è un’eufemismo!” Alla fine, tra le varie proposte, Simona Izzo sceglie Sabrina Ferilli, che trova una gran donna e soprattutto una bravissima attrice. Si torna poi su Belen, con la Balivo che spinge, ma la Izzo ribadisce il suo concetto: “Ma dai, l’hai vista fare qualcosa? Ricordi qualcosa? Vedi, non è un’attrice!” commenta la regista.

