SIMONA LEOPIZZI, VIAGGIO NEL TEMPO CIAO DARWIN/ Kamasutra, Bonolis: “Fate davvero?”

Si parla di kamasutra a Ciao Darwin, nella prova del Viaggio nel Tempo, che contrappone Simona Leopizzi e Davide Simoni. “E’ stato un tema particolarmente affrontato anche nel mondo del cinema di Hoolywood – dice Bonolis – Ora vi dirò delle posizioni che dovrete interpretare al meglio. L’uomo avrà una fanciulla, la fanciulla avrà un uomo”. La prima posizione da emulare è quella della ‘panterina accovacciata’. E sono subito sonore risate. “Sembra che stiate partendo per i cento metri” commenta Bonolis, mentre i concorrenti si cimentano nella prova. “La posizione numero 2 è il panino. La posizione numero 3 è quella degli equilibristi”. Simona Leopizzi e Davide Simone al lavoro coi rispettivi partner, il conduttore è perplesso: “Ma che fate la dietro? Dovete fare solo finta eh, non per davvero”.

Simona Leopizzi vs Davide Simoni a Ciao Darwin

Simona Leopizzi rappresenta la squadra dei Mutanti nella sfida del Viaggio nel Tempo a Ciao Darwin. La concorrente affronta Davide Simoni, ventinovenne di Frosinone, organizzatore di feste di paese. Il tema della sfida è il cinema. Si parte con le domande di Paolo Bonolis. Simona Leopizzi prova subito a guadagnare punti per la sua squadra: “Come viene definito il mondo del cinema? Ehm…Il mondo della….celluloide?”. Inascoltabile l’imitazione della Leopizzi, chiamata a reinterpretare il Padrino. I concorrenti si spostano da un set all’altro, il viaggio nel tempo continua. Davide Simone riconosce Rocky, Simona Leopizzi invece deve ricordarsi il nome dell’attore che lo ha interpretato. Paolo Bonolis prova a suggerire: “Ha presente il cavallo….”. “Ah, lo stallone!”. Davide Simoni e Simona Leopizzi finiscono nel set di Psycho, ma non riconoscono il film di Alfred Hitchcock. “Il titolo è…l’accoltellatore!” azzarda la concorrente.

Simona Leopizzi vs Davide Simoni: Viaggio nel Tempo a Ciao Darwin

Simona Leopizzi finisce nella doccia di Psycho. Davide Simone deve interpretare l’assassino del film, lei però si dimena quando il concorrente apre la tenda e finge di accoltellarla, proprio come nel copione. L’interpretazione di Davide è molto più credibile rispetto a quella di Simona, che ha cambiato a suo piacimento l’evoluzione del film. In studio se la ridono, il momento più buffo però arriva quando ai due concorrenti viene chiesto di imitare alcuni personaggi famosi della storia del cinema. Simona Leopizzi si impegna ma non sembra molto a suo agio nella recitazione. “Signora mi permetta, ma sembra che le hanno pestato un piede” ironizza Bonolis. Simona fa impazzire il conduttore, quando non riconosce il personaggio de Il Signore degli Anelli, Gandalf: “Si chiama mago Gazzo?”



