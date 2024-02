Simona Marchini choc/ “Separazione Blasi e Totti? Avrei avuto più classe di lei, prendere gli orologi…”

Simona Marchini si esprime sulla separazione tra Blasi e Totti: le sue parole

Simona Marchini, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Che gli uomini tradiscono si sa da sempre, non lo sto approvando sto dicendo che lei non è stata a casa a soffrire è andata a lavorare ha fatto le sue cose. Io al posto di lei, però, certe cose non le avrei fatte” ha affermato la conduttrice.

E ancora: “Prendermi gli orologi… sta cosa un po’ cialtrona. Non è che sono due perle di comportamento, però, io avrei avuto un po’ più di classe al posto di lei. Il documentario? Io non lo avrei fatto. Io lo dico per la dignità della donna, non contro di lei. Io non mi sono messa a caldo a raccontare le miei cose, perchè è qualcosa che riguarda le due persone”.

Simona Marchini racconta l’incontro con il secondo marito, Franco Cordova

Simona Marchini, ospite a La volta buona di Caterina Balivo ha svelato come ha conosciuto il secondo marito Franco Cordova. Il tutto è avvenuto durante il matrimonio di un calciatore, al quale la conduttrice ha dovuto presenziare al posto del padre: “Mi ha chiesto: “Tu sei la figlia del presidente? Pensavo meglio“. Lo disse per stuzzicarmi, poi mi chiese di riaccompagnarlo a Roma perchè gli avevano rubato la macchina. Non era ver, ovviamente, ma l’ho scoperto dopo.”

E ancora: “Abbiamo chiacchierato. Io ero un po’ frenata, lui faceva lo spiritoso, il simpatico. Arriviamo alla mia sede e mi dice: “Scusa, mi presti la macchina che io non ce l’ho”. Io gli ho risposto: “Guarda alle otto precise io vado a casa, per cui regolati. E’ stata l’unica volta che è arrivato puntuale, perchè neanche al matrimonio arrivò puntuale” racconta la conduttrice. Marchini ha poi detto: “Eravamo molto innamorati, finalmente io vivevo una storia da giovane perchè avevo sempre avuto storie impossibili che non si realizzavano. Lui mi tradiva, c’è voluto un po’ per scoprirlo

