Simona Molinari/ Foto, Sbalzi d’amore è la versione estiva della sua tournée

Non poteva di certo mancare Simona Molinari all’appello degli artisti ritornati in tour in questa strana estate. La cantante ha dato il via infatti a Sbalzi d’amore, la versione estiva della sua tournée, con cui ha già toccato diverse tappe. Oggi, sabato 22 agosto 2020, la cantante sarà infatti a Reggio Calabria presso il Catonateatro e chiuderà il giro il 15 settembre con il live di Lanciano, in provincia di Chieti. I telespettatori però potranno vederla sul piccolo schermo anche questa sera, grazie alla replica di Una storia da cantare. Interpreterà uno dei brani più famosi di Mina, dal titolo Vorrei che fosse amore, anche se il suo legame con la cantante era già evidente con il brano sanremese E se domani che le ha permesso di collaborare con Raphael Gualazzi. Non si tratta tra l’altro del primo singolo del repertorio di Mina che la Molinari ha interpretato nel corso della sua carriera. Anche per questo ha deciso di intitolare tua il suo terzo album, come la canzone omonima che l’artista ha pubblicato negli anni sessanta.

Simona Molinari, un rapporto stupendo coi fan

Simona Molinari non dimentica mai di ringraziare i suoi fan. Ecco perchè uno dei suoi ultimi post è diretto proprio agli ammiratori che si sono raccolti a Rivisondoli solo per ascoltare la sua musica nel recente concerto. “Ho scattato a ripetizione per trovare una faccia che esprimesse il mio grazie“, scrive, “forse l’ultima è la migliore ma le metto tutte nell’ordine prima di abbandonarmi alle braccia di Morfeo con il sorriso stampato sulla faccia“. Così la troviamo serena in diversi scatti, poi seducente e infine con gli occhi brillanti, mentre si trova già distesa a letto. Il vestitino color blu e con motivi a fiori e tutte le emozioni appena vissute ancora visibili sul suo volto. “Le tue facce esprimono sempre il tuo ringraziamento”, le ha risposto un fan, “ma siamo anche noi a doverti ringraziare stasera per questi due meravigliosi concerti”. Clicca qui per guardare il post di Simona Molinari e leggere i commenti. Dopo il live, la cantante si è concessa tre giorni di vacanza e un pranzo a base di pesce. Crostacei e molluschi a fare da padroni sulla sua tavola imbandita, come ci mostra nelle Stories.



