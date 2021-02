Simona Perini, mamma Stefano Sala: lettera a Dayane Mello/ Nuova sorpresa al GF VIP..

Non sono stati giorni facili per Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto finire l’amica Rosalinda Cannavò in nomination, sulla brasiliana sono piovute accuse dentro e fuori dalla Casa di Canale 5. Situazione che l’ha portata ad un passo dal cedere. Non sono mancati infatti momenti di sconforto per la Mello, che stasera, nel corso della semifinale, si ritroverà a fare i conti con tutti. Tuttavia c’è qualcuno che ha voluto scriverle una lettera per incoraggiarla ad arrivare fino alla fine di questa avventura. Stiamo parlando dell’ex suocera, Simona Perini, mamma di Stefano Sala. Stando alle anticipazioni. la donna avrebbe deciso di scriverle per darle conforto in questo momento complicato.

Simona Perini torna al Grande Fratello Vip per Dayane Mello

Non è la prima volta che Simona Perini entra nella Casa per confortare Dayane Mello. Poche settimane fa, dopo la notizia della morte di suo fratello Lucas, la brasiliana ha ricevuto la visita dell’ex suocera. Queste sono state le sue parole a Dayane. “Siamo tutti in contatto con tuo papà, siamo tutti stretti vicino a te. Ho perso anche io un fratello e so che cosa vuol dire. Ricordati sempre che devi essere forte. Sai quanto ti vogliamo bene? Siamo tutti con te. Non sei sola, sciocca. Io di nascosto ti guardo. Anche alla Bubi ogni tanto la faccio vedere. Ha fatto quel disegno quel giorno, incredibile. Gli ho detto fai un disegno per la mamma perché lei dice che le manchi.”



