Simona Quadarella, diretta batterie 1500 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: live e risultato

SIMONA QUADARELLA, DIRETTA BATTERIE 1500 SL OLIMPIADI 2020 TOKYO

Simona Quadarella, alle ore 13:48 di lunedì 26 luglio, sarà in acqua nelle batterie dei 1500 stile femminili alle Olimpiadi 2020 Tokyo: sarà la quarta di cinque batterie con ingresso immediato in finale, visto che la distanza è davvero ampia e dunque non si può pensare di affrontare tre gare in pochi giorni. Ricordiamo che i 1500 stile femminili sono una novità ai Giochi: una competizione che non era mai entrata nel programma ufficiale prima di oggi, e allora sarà un inedito doppio, se vogliamo dirla così, perché la Quadarella si presenta agli Olimpiadi per la prima volta, dopo aver vinto un oro ai Giochi ma in ambito giovanile.

La romana, classe ’98, è da tempo uno dei grandi volti emergenti del nuoto italiano e mondiale: ai Mondiali di Gwangju disputati due anni fa ha vinto la medaglia d’oro proprio nei 1500 – precedendo Sarah Kohler e Wang Jianjiaeh, e approfittando del fatto che la Ledecky si era poi ritirata. La statunitense aveva battuto la romana negli 800, e allora avremo la rivincita: Katie Ledecky resta proprietaria del record del mondo, da vedere come si comporterà oggi Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 stile libero alle Olimpiadi 2020 Tokyo ma sappiamo bene che la romana, in quanto a corsa per le medaglie, è una delle nostre grandi speranze.

