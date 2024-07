DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: PODIO ALLA PORTATA

Il nuoto ci fa sognare ogni sera e al centro dell’attenzione ora c’è la diretta di Simona Quadarella nella finale dei 1500 sl femminili alle Olimpiadi Parigi 2024, uno dei piatti forti di oggi, mercoledì 31 luglio. L’appuntamento sarà alle ore 21.13 nella piscina della La Defense Arena, sede delle gare di nuoto in questa edizione dei Giochi Olimpici, dove la romana potrebbe avere il ruolo di seconda favorita alle spalle della “solita” statunitense Katie Ledecky, che nelle qualificazioni ha nuotato in 15’47”43 rispetto al 15’51”19 di Simona Quadarella.

Nulla di nuovo, ormai da diversi anni: Simona Quadarella ha vinto ben due Mondiali, a Gwangju 2019 e nel febbraio scorso a Doha, in entrambi i casi in assenza della Ledecky, che però quando scende in acqua è praticamente imbattibile nella gara più lunga del nuoto in corsia. Insomma, è facile descrivere le aspettative per la diretta Simona Quadarella nella finale dei 1500 sl femminili: il podio è alla portata, l’oro più complicato, ma ci saranno da nuotare ben 30 vasche per scoprire la verità…

COME VEDERE LA DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ragionevolmente, considerando l’orario di programmazione, la diretta tv di Simona Quadarella nella finale dei 1500 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 dovrebbe essere su Rai Due, ma in caso di necessità c’è anche Rai Sport, oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Per gli abbonati naturalmente segnaliamo anche i canali di Eurosport e in streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SIMONA QUADARELLA 1500 SL IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Presentando la diretta Simona Quadarella nella finale dei 1500 sl femminili, se tutto andasse secondo logica dovremmo dire che l’oro è quasi al collo di Katie Ledecky, ma che certamente la romana è la seconda favorita e quindi potenzialmente medaglia d’argento – anche se, come si accennava, nuotare 30 vasche non è mai uno scherzo per nessuna. Ragionevolmente, le minacce per Simona Quadarella potrebbero essere due, cioè la russa naturalizzata francese Anastasiya Kirpichnikova e la tedesca Isabel Gose, tradizionali avversarie della romana anche in ambito europeo.

Quasi sempre ha avuto la meglio Simona Quadarella e questo è evidentemente un elemento che ci fa sperare molto bene, in aggiunta ai tempi delle qualificazioni di ieri mattina, nelle quali già la romana ha nuotato più velocemente della francese e della tedesca. Sulla carta, tutte le altre finaliste dovrebbero essere di livello inferiore e non troppo pericolose, quindi la diretta Simona Quadarella nella finale dei 1500 sl femminili si annuncia come un assalto al podio e chissà, se Ledecky lasciasse aperta qualche speranza per l’oro si potrebbe anche pensare all’impresa più ardita…