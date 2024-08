La nostra Simona Quadarella è ad un passo dal podio: oggi, 3 agosto, avrà l’opportunità di mettere ancora una volta in bella mostra le sue immense qualità nella finale di nuoto stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il medagliere italiano, piacevolmente ingordo, non vede l’ora di raccontare un nuovo trionfo azzurro e noi tifosi, ovviamente, tifiamo per lei. Per il momento accendiamo i riflettori sulla vita privata di Simona Quadarella scandagliando curiosità, rapporto con il fidanzato Alessandro Fusco e particolari che riguardano la sua quotidianità indipendentemente dallo sport.

Abbiamo già raccontato della dolcezza che lega Simona Quadarella e il fidanzato Alessandro Fusco. Decisamente discreti, come giusto che sia, ma quel poco che si evince dai social e dalle dichiarazioni rilasciate nel tempo mette in evidenza un rapporto tanto romantico quanto maturo.

Stando a quanto riporta il portale Deejay, la liaison tra Simona Quadarella e il fidanzato Alessandro Fusco affonda le radici a 4 anni fa: accomunati dalla passione per il nuoto seppur con specialità differenti e vicini anche dal punto di vista anagrafico dato che lei è classe ‘98, lui 2000.

Ma oltre al nuoto, Simona Quadarella condivide con il fidanzato Alessandro Fusco anche le altre sue più grandi passioni: la campionessa – protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 – ama dedicarsi ai viaggi quando gli impegni sportivi rallentano. Chiaramente, osservando i suoi profili social, scopriamo come la sua quotidianità sia in particolare scandita dagli allenamenti. Sempre sorridente, determinata; l’esatto esempio di quando il proprio lavoro, vissuto come passione, diventa anche motivo di felicità.