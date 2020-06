Simona Ventura/ Al centro delle critiche, il nuovo programma sarà cancellato?

Pubblicità

Simona Ventura è di nuovo nel mirino delle critiche: dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, la conduttrice è riuscita a mettersi in moto. Qualcosa tuttavia sembra non permetterle di decollare del tutto. Secondo le indiscrezioni di Blogo, la sua Settimana Ventura infatti è a rischio cancellazione. In questi giorni è emersa la voce secondo cui non ci sarà il rinnovo e che non ritornerà nei palinsesti entro breve, dopo l’interruzione avvenuta a marzo a causa dell’emergenza sanitaria. Molti programmi sono già ritornati in attivo, la la Ventura non rientra fra le conduttrici che appariranno entro breve sul piccolo schermo. Addirittura c’è chi pensa già ad un nuovo cambio di guardia e ad un possibile ritorno di Super Simo nelle reti Mediaset. Quale sarà la verità? Oggi, martedì 2 giugno 2020, Simona Ventura sarà invece una delle protagoniste che vedremo a Non mollare mai – Storie Tricolori, in onda nella prima serata di Rai 1. “Vi aspetto con tanti amici per una serata di racconti e grandi emozioni a sostegno della Croce Rossa Italiana”, scrive la presentatrice sui social. Intanto Simona si diverte pure su TikTok, anche se aveva giurato a se stessa di non cadere nella trappola. Così la vediamo nel primo video per la piattaforma, un balletto fatto ai piedi delle scale di casa: “Della serie grazie a Dio è venerdì, ebbene sì. Anch’io ci sono cascata” Mi ero ripromessa che mai avrei ceduto a Tik Tok e invece… Il mio spirito ‘guida’ mi ha fatto cambiare idea”, scrive. Il tag ovviamente è per Antonio Razzi, che sembra esser diventato proprio un tiktoker piuttosto attivo.

Simona Ventura, in periodo non semplice

Non è un periodo semplice per Simona Ventura, sotto tutti i punti di vista. Non solo il dubbio di vederla tornare in tv e con quale programma, ma anche le nozze con il compagno Giovanni Terzi. Le nozze sono state rinviate: niente cerimonia a novembre quindi, come era già stato annunciato in passato. “Da dicembre in poi“, ha detto la conduttrice a Novella 2000 di recente, “ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”. Nessuna crisi di coppia quindi, come avevano subito ipotizzato le malelingue, ma solo la volontà di vivere al meglio un giorno così speciale. Intanto i due si preparano a debuttare come coppia anche sul piccolo schermo: saranno protagonisti di uno show del gruppo Discovery. “Lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice”, ha detto ancora la Ventura, “spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la fase 2″. Si tratta forse di una piccola anticipazione di ciò che la conduttrice vorrebbe per il suo futuro lavorativo: stare più lontana dai riflettori, lavorare nel backstage e gestire la fase di scouting.



