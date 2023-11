Simona Ventura choc: “Ho subito dolori e fallimenti, ero infelice”/ “Rinata dopo l’aggressione a mio figlio”

Simona Ventura, a Ballando con le stelle 2023, racconta un periodo drammatico della sua vita: “Ho subito dolori e fallimenti”

La performance di Simona Ventura nelle quinta puntata di Ballando con le stelle 2023 è anticipata da un video in cui la conduttrice si racconta, esplorando aspetti molto intimi e anche dolorosi della sua vita. Ventura racconta la lontananza dal mondo dello spettacolo, i dolori che ne sono susseguiti e il dramma della separazione dall’ormai ex marito Stefano Bettarini, e poi da Gerò Carraro.

Simona Ventura: “Music Farm potrebbe funzionare nella tv moderna”/ “Adesso è il momento di…”

“Ho subito dei dolori, dei fallimenti come la separazione. – ha esordito Simona Ventura, parlando alle telecamere di Ballando – Poi sono susseguiti anni frenetici, crescere i figli, alla fine poi ero infelice, ovviamente al di là dei bambini. Tu non te ne accorgi ma è come se entrassi nella tela di un ragno. C’era la solitudine che scava intorno a te e ti senti sola.”

Simona Ventura e Samuel Peron, Ballando con le Stelle 2023/ "Stanca ma felice", la gioia dopo che...

Simona Ventura: “Sono rinata dopo l’aggressione a mio figlio Niccolò”

Simona Ventura parla dunque di un momento personale molto difficile, dalla quale è uscita dopo un evento drammatico: l’aggressione a suo figlio Niccolò Bettarini fuori da una discoteca. “Dal punto di vista umano sono stata molto in difficoltà, non riesci ad uscire da quella situazione. Poi tocchi il fondo e rinasci grazie ad un evento che è stato quanto accaduto a mio figlio. Quello è stato difficile da vivere, però l’ho vissuto come un gran miracolo. Lì ho capito che dovevo ambiare tutto e ce l’ho fatta.” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA