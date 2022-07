Simona Ventura, conduttrice del reality La Talpa?/ La smentita: “Non se ne parla”

Simona Ventura non sarà la conduttrice de La Talpa

A quasi 15 anni dall’ultima edizione, La Talpa tornerà in televisione. Come annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset, il reality farà il suo ritorno nella primavera del 2023. Negli ultimi giorni si sono rincorse molte voci sulla possibile conduttrice della nuova edizione. Tra i papabili nomi anche quello di Simona Ventura, che lo scorso aprile ha condotto “Ultima fermata”. Nelle ultime ore su Instagram Amedeo Venza ha scritto: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”. La notizia è rimbalzata sui scogli e in molti l’hanno condiviso. Sotto il tweet dello speaker radiofonico Nathan Del mare, Simona Ventura ha smentito la notizia con un commento secco e deciso: “Non se ne parla”.

Simona Ventura verso Sanremo 2023?

Negli ultimi giorni il nome di Simona Ventura è stato accostato anche al Festival di Sanremo 2023, per il quale sarebbe in corso una trattativa come co-conduttrice. Ricordiamo che la Ventura sarebbe dovuta essere al fianco di Amadeus durante una delle serate di Sanremo 2021, ma la conduttrice era risultata positiva al Covid. Per ora, come ha dichiarato a SuperGuida TV, Simona è in contatto con Chiara Ferragni, già confermata al fianco del direttore artistico: “Devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei”.

