Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti a Ballando con le stelle 2023/ Il video annuncio della coppia

Simona Ventura e Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023: l’annuncio della coppia

Inizia pian piano a delinearsi il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza a ottobre. È con un esilarante video pubblicato sui canali social ufficiali dello show condotto da Milly Carlucci che Simona Ventura e il suo futuro marito Giovanni Terzi annunciano la loro partecipazione al talent di ballo dedicato ai Vip.

Nel breve filmato i due stanno facendo una corsetta quando la conduttrice si ferma per comunicare al compagno che farà Ballando con le stelle. “Anche tu? Ma anche io!” è la risposta del giornalista, che fa dunque alla futura moglie il consueto augurio: “Che vinca il migliore!” “Ok lo farò!” è la risposta sicura di Ventura. Simona e Giovanni saranno dunque rivali sulla pista di Rai 1.

Ballando con le stelle 2023: i concorrenti ufficiali e quelli verso la conferma

Milly Carlucci si prepara a portare sul palco di Ballando con le stelle 2023 un cast d’eccezione. Simona Ventura e Giovanni Terzi si aggiungono ai già annunciati Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, primi due concorrenti ufficiali. Ma le sorprese sono soltanto all’inizio, visto che le indiscrezioni sul cast svelano altri nomi importanti pronti a scendere in pista. Stiamo parlando di: Antonio Caprarica, Bobby Solo, Bruno Barbieri, Carlotta Mantovan, Francesca Alotta, Paola Perego e Teo Mammucari. Ovviamente si tratta di nomi ancora da confermare, che potrebbero tuttavia essere confermati nelle prossime settimane. Sembra invece, per ora, che non ci saranno cambiamenti nella giuria di Ballando con le stelle.

