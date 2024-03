Simona Ventura e Mara Venier, perché hanno litigato? Silenzio rotto a Domenica In/ “Dato retta a chiacchiere”

Mara Venier e Simona Ventura, è pace fatta tra le due: “Non ci ricordiamo perché abbiamo litigato”

Si è aperta un abbraccio con la padrona di casa la prima intervista di Simona Ventura a Domenica In dopo anni. In molti infatti, sanno che tra le due conduttrici in passato ci sono state delle frizioni che adesso, però, sembrano ampiamente superate. Durante la chiacchierata Mara Venier è ritornata sull’argomento: “Noi ci conosciamo da un po’” “Con tutto quello che abbiamo avuto” ha aggiunto ridendo Simona Ventura.” Ed entrambe hanno ammesso all’unisono di non ricordarsi perché hanno litigato

Stefano Bettarini, perché è finita con Simona Ventura: "Mi tradiva"/ Lei confessa: "Solo una volta, lui tante

A questo punto Mara Venier ha spiegato: “Noi non abbiamo mai litigato ma ci siamo allontanate. Io credo che forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere.” Simona Ventura ha dato la sua versione: “Quando due persone non comunicano questo succede nei matrimoni e nelle amicizie, la non comunicazione da adito a tutti ad infilarsi e dire delle grandi cretinate. E noi che siamo delle boccalone ci cascavamo.” Dopo sette anni di gelo, però, adesso le due sono nuovamente amiche.

Mara Venier punge Alberto Matano: "Grazie a me hai accettato La vita in diretta"/ Retroscena a Domenica In

Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato? “Non si sono parlate per sette anni”: il retroscena

Oggi a Domenica In, Simona Ventura è stata accolta da Mara Venier con abbracci e parole di stima ed affetto ma perché Simona Ventura e Mara Venier hanno litigato? A ricostruire meglio cos’è successo tra le due ci ha pensato di recente il Fatto Quotidiano Magazine che riporta come tutto è nato quando la Ventura era sentimentalmente legata a Gero Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier. Da grandi amiche a parenti le due conduttrici hanno incrinato il loro rapporto.

Mara Venier fatta fuori da Massimo Giletti? Chi condurrà Domenica In 2024-2025/ La Rai fa chiarezza

Il motivo della lite e del gelo tra Simona Ventura e Mara Venier non è mai stato reso noto dalle dirette interessate che, in questi anni, non hanno mai smesso di lanciarsi frecciatine e stoccate. La conduttrice di Domenica In nel 2016 dichiarava: Io e Simona abbiamo litigato a causa di terze persone che le hanno detto delle grandi balle, ma lei di fronte a queste affermazioni mette dei muri, non risponde al telefono.” Il gesto di pace è arrivato nei giorni scorsi proprio nel talk di Rai1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA