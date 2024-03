Stefano Bettarini, perché è finita con Simona Ventura: “Mi tradiva”/ Lei confessa: “Solo una volta, lui tante

Stefano Bettarini svela: “Simona Ventura mi tradiva, l’ho scoperto con un investigatore privato”

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Stefano Bettarini ha rivelato che il suo matrimonio con Simona Ventura è finito a causa di un tradimento della conduttrice. L’ex calciatore dopo anni ha fornito la sua versione dei fatti a proposito della fine delle loro nozze confessando che, nonostante lui sia sempre stato descritto come un donnaiolo e fedifrago, anche la conduttrice lo ha tradito più volte. “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa” ha rivelato l’ex calciatore.

Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura: quando si sposano?/ "Definito una data nostra e significativa"

Stefano Bettarini sulla separazione con Simona Ventura non ha dubbi, la colpa è di entrambi in egual misura: “Non sono mai stato uno stinco di santo, ma davanti a una separazione le responsabilità sono sempre 50 e 50. Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi”. La separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore è avvenuta nel 2004 a causa, stando a quanto fu dichiarato all’epoca, dei continui tradimenti di lui e nel 2008 hanno divorziato ufficialmente.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sempre più innamorati e complici/ Scambio di dediche social

Stefano Bettarini accusa Simona Ventura di tradimento: ma la conduttrice lo aveva già ammesso in passato

Le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da Stefano Bettarini sul tradimento dell’allora moglie Simona Ventura non sono nuove. Già in passato l’ex calciatore ha accusato la conduttrice di averlo tradito ma in quell’occasione, come riporta Fanpage.it, quest’ultima ha prontamente replicato ammettendo le sue colpe e dando la sua versione dei fatti: “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe.”

Simona Ventura: “Il matrimonio con Giovanni Terzi? Non me l’aspettavo”/ “Devo a lui la mia ascesa…”

La scintilla tra Simona Ventura e Stefano Bettarini è scoccata nel 1996, lei era già una conduttrice affermata di 31 anni alla guida di programmi come Mai dire Gol e Festivalbar mentre lui era un discreto calciatore di 24 anni. Si innamorano, si sposano ed hanno due figli Niccolò e Giacomo. Nel 2004, però entrano in crisi, si separano e quattro anni dopo divorziano. Solo anni dopo, soprattutto per amore dei figli, deporranno l’ascia di guerra e si riavvicineranno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA