Simona Ventura esce con sua figlia Caterina/ Foto e polemica: “Dai il buon esempio!”

Pubblicità

“E finalmente si esce, madre e figlia, con l’emozione della prima volta! Chi l’avrebbe mai detto che anche un breve tragitto sotto il sole sarebbe diventato così speciale?” A scriverlo è Simona Ventura nel post pubblicato su Instagram che la vede pronta ad uscire assieme a sua figlia Caterina. Entrambe, munite di mascherina e guanti, sono in ascensore, pronte a mettersi in strada e sbrigare qualche faccenda. La gioia sul volto della conduttrice è chiara: il momento, visto quanto stiamo attraversando in questo periodo, risulta davvero speciale, eppure qualcosa non va. E infatti, tempo pochi minuti, sotto al post della Ventura hanno iniziato a fioccare commenti negativi. Il motivo? L’uscita in due, e per di più con una ragazzina così giovane, quando sono ancora in atto tutte le restrizioni del Governo per il Coronavirus.

Pubblicità

Pioggia di critiche per la foto di Simona Ventura

Simona Ventura è stata così bersagliata dalle critiche di molti utenti che, proprio sotto alla foto che la vede con sua figlia Caterina, hanno negativamente commentato la sua scelta. “Li da voi possono già uscire i bambini?” si è allora chiesto qualcuno, mentre un altro utente l’ha invece attaccata: “Scusate ma da quando si può riuscire e soprattutto insieme…qua fate tutti come vi pare ma possibile anche voi personaggi pubblici che dovreste dare il buon esempio”. E ancora c’è chi ha scritto: “Perché dare il buon esempio è importante. Noi fessi a casa a seguire le regole bah!” e chi ha invece ricordato alla conduttrice che “Si può solo per la spesa e altre necessità e poi 1 alla volta….”. Per ora la Ventura non ha replicato alle numerose critiche ricevute.





© RIPRODUZIONE RISERVATA