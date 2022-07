Simona Ventura “Francesco Totti carino, Ilary Blasi meno..”/ Retroscena senza filtri

Ilary Blasi e il botta e risposta al veleno con Simona Ventura sulla crisi con Francesco Totti

La separazione ormai ufficiale registratisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con tanto di comunicati diramati dai diretti interessati sul naufragio della lovestory vip durata 20 anni -da cui sono nati i figli Chanel, Isabel e Cristian- sta facendo parecchio discutere, com’era prevedibile che accadesse. Il primo a dare voce al chiacchiericcio sulla crisi della coppia vip era stato Dagospia, il sito di Roberto Dagostino che lo scorso febbraio 2022 aveva parlato di un tradimento del “Pupone” ai danni della conduttrice de L’isola dei famosi 2022, con la presunta terza incomoda Noemi Bocchi. Un rumor che aveva spiazzato non solo gli appassionati del gossip nostrani, ma gli occhi indiscreti del mondo intero data l’influenza della storica coppia vip, poi commentata tra le reazioni più disparate di vip e non, tra cui il commento social di Simona Ventura divenuto prontamente virale: “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”.

"Totti non voleva separarsi da Ilary"/ L'amico Alex "Noemi Bocchi importante per lui"

Proprio l’ex conduttrice de L’isola dei famosi 2022, poi, dovette ben presto ingoiare il rospo della reazione al veleno di Ilary Blasi al suo commento: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

Super Simo difende la sua posizione: la stoccata velata a Ilary Blasi

Ma con i rispettivi comunicati di Francesco Totti e Ilary Blasi giunti in queste ore rispetto alla loro separazione, incalzata da Il messaggero sull’attrito mediatico avuto con la nuova timoniera de L’isola dei famosi, Super Simo ora si difende con testuali dichiarazioni: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: incontro a casa di lei/ Chi pubblica le foto e...

Insomma l’ex moglie di Stefano Bettarini sembra sostenere che fosse importante comunicare da subito la verità sulla questione apertasi con Francesco Totti, da parte di Ilary Blasi, come atto di “responsabilità” rispetto alla tutela personale e familiare da fake news e chiacchiericcio privo di fondamento.

Come se non bastasse, inoltre, pur di smentire la crisi d’amore con Francesco Totti, Ilary Blasi aveva tacciato i media in genere di pubblicare gossip architettati ad arte sul suo rapporto con il marito storico, ma in effetti la crisi di coppia c’è stata, data la news definitiva sulla rottura di queste ore.

Antonino Spinalbese/ È lui l'uomo dei messaggi segreti a llary Blasi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA