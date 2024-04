Simona Ventura: “Per Lele Mora mi sono umiliata? Questa cosa la scopro ora”/ “Grata all’Isola dei Famosi…”

Simona Ventura era tra le ospiti più attese della puntata di questa sera di Belve, come di consueto con Francesca Fagnani al timone. La conduttrice si è raccontata a cuore aperto ponendo spesso l’accento su come, a dispetto di chi invece forse sperava nel contrario, sia riuscita con la forza di volontà e determinazione a riconquistare il posto che certamente merita nel contesto televisivo.

Nel discorso rivolto al suo percorso di ‘rinascita’ professionale, Francesca Fagnani ha incalzato Simona Ventura a proposito della partecipazione all’Isola dei Famosi in qualità di concorrente; una situazione agli antipodi rispetto a quando era lei a guidare il medesimo reality in qualità di conduttrice. “Non ho mai più guardato L’Isola dei Famosi a cui ho partecipato, anche se mi ha aiutato tantissimo. Intanto ho perso 10 kg, poi è stato un momento che mi ha fatto tornare in mezzo alla mia gente, le persone più comuni”.

Simona Ventura a Belve, replica ‘magistrale’ alle parole di Lele Mora: “Mi tengo il bel ricordo che ho di lui…”

Sempre a proposito dell’esperienza all’Isola dei Famosi in qualità di concorrente, Francesca Fagnani ha però ricordato a Simona Ventura di quando, eliminata al televoto, se la prese con il pubblico supponendo l’odio delle persone nei suoi confronti. “E’ vero, però da lì è però iniziata la rinascita”. Restando su quel periodo di difficoltà professionale, la conduttrice ha poi proposto alla collega delle dichiarazioni del passato fatte da Lele Mora: “La Ventura fa tenerezza, meglio il silenzio che umiliarsi in questo modo…”. A tal proposito, Simona Ventura non si è sbilanciata con particolari repliche, rivelando però di non aver mai letto tali dichiarazioni: “Questa cosa la scopro adesso… Con lui ho fatto un percorso bellissimo, ho un bel ricordo di lui e quello mi voglio tenere”.











