Simona Ventura pronta a tornare a L’Isola dei Famosi?/ “Sarebbe un errore strategico, ecco perché”

Simona Ventura dice no ad un suo ritorno alla conduzione de L’Isola dei Famosi e spiega perché

Il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi è davvero possibile? Da alcuni giorni circola la voce di un possibile addio di Ilary Blasi alla conduzione del reality; un’indiscrezione che ha rimesso in circolazione la possibilità del ritorno al timone dello show della sua più nota conduttrice: Simona Ventura, per l’appunto. Il rumor trova però oggi il chiarimento della diretta interessata, attraverso le pagine di CHI.

Chi è Gloria Gaynor?/ Dai successi al divorzio dal marito Linwood Simon: "Lasciarlo è stato liberatorio!"

Simona ha infatti rilasciato un’intervista al celebre settimanale, smentendo la possibilità di un suo ritorno al timone de L’Isola: “So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi, ma no. – ha spiegato la conduttrice – Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito. Ma perché non sarebbe in linea con la mia filosofia di chiudere con le cose vecchie e rinascere in cose mai fatte compreso il wake surf e la nonna!”

Andrea Cerioli presto papà: "Ecco come Arianna ha scoperto di essere incinta"/ "Il nome del bebè? Vorrei…"

Simona Ventura e l’imminente matrimonio con Giovanni Terzi: “Ecco cosa ci unisce”

Niente ritorno a L’Isola dunque per Simona Ventura, che adesso è totalmente proiettata verso le nozze, ormai sempre più vicine, col compagno Giovanni Terzi. Proprio di lui, nel corso dell’intervista, ha detto: “Quello che ci ha unito, ci unisce e continuerà a unirci, oltre la passione e alle tante cose in comune, è un filo di complicità, rispetto, di fiducia e di non nascondersi mai nulla. Nel privato abbiamo vissuto percorsi simili, nel bene e nel male, quindi capiamo le nostre criticità, le nostre esigenze di conforto e, dove non le capiamo, ce le diciamo. E per me questo è fondamentale.”

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato a rischio/ Il motivo del possibile addio al trono over

© RIPRODUZIONE RISERVATA