Simona Ventura torna con Bettarini?/ Potrebbe fargli da spalla a La domenica Ventura

Simona Ventura torna in tv dopo il “successo” (anche in questo caso la definizione è da prendere con le pinze) di The Voice of Italy ma la novità assoluta è che potrebbe farlo insieme all’ex Stefano Bettarini. La coppia macina ascolti di Temptation Island potrebbe ricomporsi proprio in occasione del ritorno al calcio di Super Simo che da settembre condurrà un programma tutto nuovo della Rai2 firmata da Carlo Freccero ovvero “La domenica Ventura“. Al centro del programma ci sarà il calcio ma secondo quanto rivela il settimanale Chi nelle sue chicche sembra proprio che al suo fianco possa schierarsi il suo ex, Stefano Bettarini, anche se, al momento, si parla di trattative in corso. Nel nuovo numero del settimanale si parla di una richiesta fatta proprio da Simona Ventura in vista del suo impegno che la terrà occupata la domenica a pranzo per i prossimi mesi.

SIMONA VENTURA CHIAMA STEFANO BETTARINI, LUI RISPONDERA’?

I due hanno conquistato il pubblico di Canale5 partecipando in “coppia” a Temptation Island Vip e raccogliendo consensi e ottimi ascolti, succederà lo stesso anche con La Domenica Ventura? I due hanno già lavorato fianco a fianco in passato in un altro programma sportivo Rai, Quelli che il calcio, e questo li rende già rodati, Freccero ci ha visto lungo? A parte l’impegno ‘domenicale”, Simona Ventura si prepara anche ad essere voce narrante delle avventure dei protagonisti de Il Collegio 4 e potrebbe condurre ben due programmi musicali, la nuova edizione di “The Voice of Italy” e “Music Farm”. Il direttore sta puntando molto su di lei, sarà ripagato con ottimi ascolti? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA