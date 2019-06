SIMONA VENTURA/ “Ho fatto un talent di rottura e ho vinto!” (The Voice of Italy)

Simona Ventura è la vincitrice di The Voice of Italy 2019. La conduttrice tornata su Rai2 per condurre l’oramai “morto” talent musicale è riuscita nell’impresa di riportarlo non solo al successo, ma anche all’attenzione del grande pubblico. Lo confermano gli ascolti record e il seguito enorme del pubblico sui social. Le prime sei puntate di The Voice 2019 hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e in particolare dei giovanissimi, un target che non era facile coinvolgere in una prima serata. “L’istinto mi ha guidato verso la scelta di prendere in mano ‘The Voice of Italy'” ha detto la Ventura Durant la conferenza stampa tenutasi a Milano presso Axa Italia. La conduttrice ha sottolineato come mai ha deciso di condurre questo talento: “perché in Italia questo talent musicale non aveva ancora espresso tutta la sua forza, ci vedevo la sostanza, ma andava lavorata come i migliori chef. Io ho avuto grande libertà da parte della Rai e affetto da parte dell’azienda e la ringrazio per questo. Volevo fare una cosa proprio di rottura, una cosa che non si era mai fatta. Perché The Voice arriva come ultimo talent della stagione e quindi deve dare una sferzata, per questo ci sono questi coach”.

Carlo Freccero su Simona Ventura e The Voice: “Sono soddisfattissimo”

I complimenti a Simona Ventura arrivano anche da Carlo Freccero, direttore di Rai2 che tanto ha voluto il ritorni in Rai della Super Simo. Intervista da Blogo il direttore ha parlato del successo di The Voice dicendo: “Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto un vero programma di musica. Sono molto contento che non siamo rimasti alla solita nostalgia… Gli ascolti? sono contentissimo. Ieri siamo stati penalizzati perché siamo andati in onda di giovedì, ma sono contentissimo anche perché sono felici gli sponsor”. Sul futuro, invece, in Rai di Simona Ventura non è dato sapere di più. In particolare Freccero non ha né confermato né smentito la conduzione di Pechino Express: “No. Devo ancora fare le coppie…. Simona Ventura ha anche altri progetti. Quindi non confermo nulla, il programma deve essere fatto”.

Simona Ventura su Alessia Marcuzzi: “Di questa storia preferisco non parlare più”

Un successo strepitoso per Simona Ventura a The Voice 2019. La conduttrice è tornata in Rai col botto e nuovi progetti sono in serbo per lei. Chissà che non possa tornare a condurre proprio l’Isola dei Famosi, programma scippatole ingiustamente e diventato davvero qualcosa di inguardabile sulla rete avversaria. In merito alla questione Isola, la Ventura è tornata a parlare della polemica scoppiata con Alessia Marcuzzi. Dalle pagine del settimanale Mio la Ventura ha voluto fare delle precisazioni: “Di questa storia preferisco non parlare più. Ma ci tengo a dire una cosa”. La Ventura e la Marcuzzi, infatti, sono state protagoniste di una serie di botta e riposta, a cui la Ventura vuole mettere la parola fine: “In assoluto io mi sono sempre e solo difesa, non ho mai attaccato”. La conduttrice ha poi sottolineato: “sono solidale con le donne e mi ritengo una persona “includente, ma nel momento in cui vengo attaccata però non posso più esserlo. Non sono una stupida”.



