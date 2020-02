Simona Viceconte morta suicida come sorella Maura/ 1 anno fa la maratoneta si impiccò

Un anno dopo la morte di Maura Viceconte, la sorella Simona si suicida nello stesso identico modo: una tragedia nella tragedia per la famiglia della ex maratoneta che un anno fa si tolse la vita. Domenica prossima l’atletica torinese avrebbe ricordato il primo anniversario dal tragico suicidio di Maura Viceconte, primatista italiana sui 10mila metri e mito dello sport azzurro: ora però tutto è stato ovviamente e giustamente annullato per l’improvviso enorme lutto che colpisce ancora una volta la famiglia Viceconte. Simona, 44 anni e impiegata, viveva a Teramo dopo aver seguito il lavoro del marito bancario: aveva due figli ma ieri, per motivi ancora tutti da capire, ha deciso di seguire il “destino” voluto dalla stessa amata sorella Maura solo 12 mesi fa. Si è impiccata alla ringhiera della casa, spiegano i primi tristi dettagli dell’Ansa: un anno fa Maura invece si impiccò ad un albero provocando comprensibilmente choc nell’intera famiglia e per l’atletica italiana in generale. Le due sorelle sono morte entrambe senza lasciare alcun biglietto o spiegazione d’ogni sorta, aumentando il senso di smarrimento e terrore nei distrutti familiari.

SIMONA VISCONTE COME LA SORELLA MAURA: LA DOPPIA TRAGEDIA

Tra gli anni Novanta e primi 2000, Maura Viceconte era una delle stelle dell’atletica e maratona italiana: Bronzo agli Europei di Budapest 1998 e primatista assoluta nella medesima distanza. Dopo una vita dedicata allo sport e alla famiglia, con un doppia battaglia in strada e non solo: Maura sconfisse un cancro al seno, partecipò a diversi eventi per rilanciare lo sport nella sua Torino tanto che ora il centro de La Mandria è intitolato al suo nome e poi preparò un video-documentario sulla storia della sua vita. «La vita è una maratona», si intitolava così il lavoro di Maura Viceconte e per questo motivo la famiglia, Simona compresa, non si arresero mai alla spiegazione del «suicidio» dietro la misteriosa morte della ex maratoneta. Ora il mistero si fa però doppio, con il simile drammatico epilogo avvenuto in quel di Teramo: spiega La Stampa, in questi ultimi giorni gli amici di Maura avevano coinvolto proprio Simona per i preparativi dell’omaggio che avrebbero reso a La Mandria di Torino e non sanno spiegarsi come sia potuto avvenire un nuovo, tragico, suicidio in quella stessa martoriata famiglia.

