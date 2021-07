Simone Bolognesi “Federica gelosa della mia ex Belen Rodriguez”/ Dopo Uomini e Donne…

Il pubblico di Uomini e Donne appassionato di Trono Over ricorderà sicuramente Simone Bolognesi. Il cavaliere, proprio nello studio di Canale 5, ha conosciuto Federica Lombardi che ad oggi è la sua fidanzata. Tuttavia, tra loro aleggia l’ombra di una ex molto nota al pubblico italiano: Belen Rodriguez. Tanto che lei ha scritto una lettera pubblicato sul settimanale DiPiù, chiedendo a lui di chiudere una volta per tutte col passato: “Oggi sono qui a dirti che la cosa è abbastanza fastidiosa. – ha scritto la Lombardi – Ora vorrei qualcosa in più. Un segnale forte che il passato è passato e sei pronto a voltare completamente pagina.” Nel numero di DiPiù in edicola questa settimana, è Simone a scrivere in replica a Federica e a spiegare cos’è realmente accaduto con Belen. “Quella con Belen è una storia vecchissima, e anche se spesso mi parlano di lei […], lei non fa più parte della mia vita”.

Simone Bolognesi e la storia con Belen: “Ci siamo lasciati perché lei sognava la TV”

Simone Bolognesi ha perciò raccontato com’è iniziata la storia con Belen: “Ho conosciuto Belen nel 2003 quando faceva la cubista in una discoteca di Riccione, la mia città. Nonostante fosse chiaramente meno appariscente di oggi, era impossibile non essere colpiti dalla sua bellezza.” Poi è scoccata la scintilla: “Così tra noi sono scattati prima un’attrazione, poi un amore. Siamo stati insieme due anni e per più di sette mesi ha vissuto a casa mia. Poi i suoi progetti sono cambiati, il suo sogno era la televisione. […] Ci siamo lasciati così, senza rancore, forse senza una vera motivazione di coppia, semplicemente perché quando si è molto giovani le vite spesso prendono direzioni diverse.” Oggi la Rodriguez è solo un ricordo lontano per lui, è per questo che, sul finale della sua lettera, chiede a Federica di fidarsi di lui. Lei replicherà?

