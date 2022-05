Simone Bonaccorsi: “Con Jessica Selassiè c’è solo amicizia”/ “Mi piace ma…”

Simone Bonaccorsi, la verità sul rapporto con Jessica Selassiè

Simone Bonaccorsi, amico di Alex Belli e Delia Duran, nelle scorse settimane, è stato accostato a Jessica Selassiè. Sul web si erano diffusi rumors su una presunta storia d’amore tra i due, prontamente smentita da Jessica. Oggi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, Simone svela tutta la verità sul suo rapporto con la maggiore delle sorelle Selassiè. Bonaccorsi, a Novella 2000, ha raccontato di aver incontrato Jessica a Milano in occasione del compleanno di Delia Duran. Tra i due è nata subito una sintonia decidendo, così, di scambiarsi il numero di telefono.

Dopo l’incontro a Milano, Simone ha raggiunto Roma dove ha colto l’occasione per rivedere proprio la Selassiè. “Con Jessica c’è solo un rapporto d’amicizia e nient’altro”, ha assicurato Simone a Novella 2000. “Purtroppo la gente commenta, scrive senza sapere la verità, pertanto è giusto dire le cose come stanno le cose seriamente”, ha aggiunto.

Simone Bonaccorsi e Jessica Selassiè: futuro insieme?

Nel corso dell’intervista rilasciata a Novella 2000, Simone Bonaccorsi non nasconde di essere stato colpito da Jessica Selassiè ribadendo, però, che per il momento non è mai accaduto niente tra loro. “Certo, non le nascondo che Jessica mi piace, potrebbe nascere qualcosa tra di noi , ma ciò non significa che ciò sia già successo“, ha detto Bonaccorsi.

“In più vorrei capire ancora come stanno le cose con Barù al quale si è avvicinata nella casa del Grande Fratello Vip. La questione non è ancora chiara”, ha aggiunto Simone. Jessica risponderà a Bonaccorsi? Per ora, la Selassiè è concentrata sulla propria carriera che potrebbe spiccare il volo su Raiuno con Tale e Quale show a cui dovrebbe partecipare con Clarissa e Lulù.

