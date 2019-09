Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Cosa succederà al falò anticipato? (Temptation Island Vip)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip 2019. Gli spettatori sono sempre con il fiato sospeso, pronti a seguire ogni loro mossa all’interno del resort, anche se questo vuol dire assistere ai pianti di lui. Senza considerare che la settimana scorsa i fan della coppia sono rimasti piuttosto delusi nel vedere che ogni rivelazione sul loro conto è stata oscurata. Sappiamo che Alessia Marcuzzi ha chiesto di parlare da sola con Simone, ma non sappiamo che cosa si siano detti e il motivo di questa scelta. Forse Chiara Esposito ha deciso di lasciarlo prima del tempo, andando via con il Tentatore su cui ha puntato gli occhi ormai da tempo? In base ai commenti sui social, sembra che i telespettatori italiani siano pronti a scommettere all’addio della Esposito. Lei potrebbe essersi accorta di non essere poi così innamorata del più bello dello Stivale, dice qualcuno. Forse anche perché non si sente pronta per avere una relazione seria. La caccia agli indizi è già iniziata e qualche fan ha preferito sottolineare come Chiara chiederà di parlare con il fidanzato per via di una nuova consapevolezza. E che quindi ci potrebbero essere delle possibilità che abbia capito di voler stare con Simone in via definitiva.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: dopo Temptation Island Vip le nozze?

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito ci sveleranno questa sera com’è andato a finire il loro percorso a Temptation Island Vip 2019. Fino ad ora abbiamo visto più che altro gli atteggiamenti libertini di lei, i pianti di lui e soprattutto la certezza del fidanzato nel volerla sposare. Anche dopo aver visto i video della fidanzata con un Tentatore in particolare. Simone Bonaccorsi non demorde, ma d’altronde sapevamo fin dall’inizio che è sempre stata Chiara l’anello debole della loro relazione. Hanno iniziato il viaggio nei sentimenti proprio perché lei voleva capire che cosa prova davvero per Bonaccorsi e se potrebbe esserci un futuro insieme. Forse è stata proprio la proposta indiretta di matrimonio ad averla spinta a bloccare tutto e prendere seri provvedimenti. Ha chiesto l’incontro con il fidanzato per dargli l’ultima batosta? Come da copione non possiamo avere alcuno spoiler in merito e mancano anche le classiche anticipazioni che vengono rilasciate dalla produzione sui social. Insomma siamo in balia del dubbio e solo stasera scopriremo se ha ragione chi prevede una rottura oppure se vincerà chi spera in un lieto fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA