SIMONE COCCIA COLAIUTA “STEFANIA PEZZOPANE? ORA AMICI…”/ “Siamo stati minacciati”

In questi anni Simone Coccia Colaiuta ha recuperato il rapporto col figlio Loris: “Compirà 18 anni il 2 luglio. Vivo con lui da tre anni. Stiamo bene insieme”. Ha un ottimo rapporto con Caterina, 24 anni, figlia di Stefania Pezzopane: “Lei è molto moderna e intelligente; quindi, quando mi ha visto non ha avuto pregiudizi. Quando è iniziata la storia, loro erano felici e siamo stati bene in questi nove anni. Non ho mai litigato con Stefania e sua figlia, e viceversa”. Di questi nove anni insieme, otto sono caratterizzati anche da battaglie giudiziari.

Simone Coccia, choc/ "Ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane? Può accadere"

“Si sono innescati meccanismi di cattiveria contro di noi da parte di persone malate, sono arrivate ad infamarci, minacciarci, anche di morte, a fare e dire qualunque cosa. Abbiamo denunciato e alcune sono state condannate”, prosegue Simone Coccia Colaiuta a Domenica In. “Si è riversato un odio contro di noi, sarebbero stati contenti di vederci appesi, ma Stefania Pezzopane ha un carattere d’acciaio, come me; quindi, abbiamo affrontato queste situazioni insieme e ci siamo difesi con gli avvocati”. L’esperienza al Grande Fratello lo ha sottoposto ad alcuni attacchi, rivolti anche a Stefania Pezzopane. “Ho capito ancora una volta che è una donna immensa”. (agg. di Silvana Palazzo)

Simone Coccia e Stefania Pezzopane, la verità sulla rottura/ "È ancora innamorata di me, è finita perché..."

Simone Coccia Colaiuta a Domenica In sulla rottura con Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta racconta a Domenica In il suo dolore per la fine della sua lunga relazione con Stefania Pezzopane. “Mi sono emozionato e ho provato tanto dolore, non mi aspettavo che questa storia molto bene diventasse così importante. Abbiamo vissuto tanti momenti belli, ma anche molto difficili”. Il riferimento è alle attenzioni e alle malignità. “Siamo stati l’unica coppia mediatica a subire tanta cattiveria e malvagità perché siamo diversi. Questa è stata la storia più importante della mia vita, penso che non troverò nessuna donna così. È stata l’unica donna che ho amato con tutto il mio cuore”. Il loro rapporto però ad un certo punto è cambiato. “Si era trasformato in amicizia, è venuto a mancare l’amore, quindi abbiamo rispettato questo cambiamento. Forzare le cose non è giusto”.

Perchè Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati?/ "Ci siamo amati molto…"

Quando Mara Venier gli chiede se c’è uno spiraglio per un ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane, Simone Coccia Colaiuta precisa: “Non escludo nulla. Io sicuramente non dico che non tornerò più insieme a lei né che ci tornerò. Siamo rimasti in ottimi rapporti, ci sentiamo ancora. È un rapporto che continua a vivere. Sono stati nove anni belli, ma anche molto pesanti”.

Il dolore di Simone Coccia Colaiuta per la rottura con Stefania Pezzopane

“Lei manifesta il suo dolore, io non lo faccio vedere. Non mi piace farmi vedere sofferente, quindi nascondo la sofferenza”, prosegue Simone Coccia Colaiuta. Ma a Domenica In precisa che la rottura non è legata alla cattiveria delle persone. Quando Mara Venier chiede di cosa si è innamorato, nota che si illuminano gli occhi all’ex gieffino, che non smentisce ma sorride. “La conobbi per caso in un bar, ero di passaggio. Non l’avevo mai vista prima. Sapevo che faceva politica. Mi sono permesso di avvicinarmi al tavolo e di farle dei complimenti, le dissi che era una grande donna e che era la salvezza della nostra città. Lei rimase colpita, mi ringraziò e mi sorrise, mi fece delle domande per non liquidarmi subito. È stato un complimento che riceve dalle persone del suo mondo, invece si vide questo uomo tatuato che le faceva dei complimenti”. Dopo questo incontro non si sono rivisti per diversi giorni, quindi Simone Coccia Colaiuta la cercò su Facebook e le lasciò un messaggio, proponendole un aperitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA