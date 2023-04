Simone Coccia e Stefania Pezzopane, la verità sulla rottura/ “È ancora innamorata di me, è finita perché…”

Dopo nove anni di relazione, Simone Coccia e l’ex deputata del PD Stefania Pezzopane si sono lasciati, annunciando la rottura tramite un post condiviso su Instagram. I due hanno spiegato che l’amore è finito, ma resta una grande amicizia tra loro molto speciale.

Dopo le dichiarazioni di Stefania Pezzopane a Domenica In un paio di giorni fa, Simone Coccia ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha spiegato i motivi della rottura, riconducibili principalmente al lavoro dell’ex deputata. Ecco cosa ha detto l’ex ballerino.

Simone Coccia spiega i motivi della rottura con Stefania Pezzopane

Stefania Pezzopane è stata ospite a Domenica In da Mara Venier, dopo l’annuncio della separazione da Simone Coccia, suo compagno per ben nove anni. L’ex deputata PD ha spiegato che la loro storia, pur essendo stata caratterizzata da tanto amore e passione, purtroppo era arrivata a un punto di non ritorno.

Dopo le sue dichiarazioni, arrivano quelle di Simone Coccia che è stato intervistato da Fanpage, rompendo il silenzio sulla sua relazione appena finita. In questa sede, l’ex spogliarellista ha spiegato la verità su questa rottura improvvisa: “È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente”.

Troppo lavoro e una carriera non compatibile con la loro relazione quella della compagna, questo il motivo secondo Simone Coccia, che ha anche dichiarato che secondo lui Stefania Pezzopane, in realtà, è ancora innamorata di lui nonostante le differenze tra loro: “Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me. A Stefania voglio molto bene ma la situazione, a lungo andare, ha ammorbidito i sentimenti”.

L’annuncio della rottura di Simone Coccia e Stefania Pezzopane

Come anticipato, lo scorso 7 aprile la coppia composta da Simone Coccia e Stefania Pezzopane ha annunciato la rottura tramite Instagram, con un post condiviso, in cui si legge: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi.”

Durante l’intervista a Fanpage, Simone Coccia ha anche spiegato che il post è nato di comune accordo, qualche giorno prima della pubblicazione. Entrambi ne hanno parlato e hanno pensato fosse la cosa giusta da fare: “Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi”.











