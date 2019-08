SIMONE COCCIA, COMPAGNO STEFANIA PEZZOPANE/ Video, “lo sapete il colmo per Salvini?”

“Sapete qual è il colmo per quel romanticone di Matteo Salvini? Aver fatto cascare 5 Stelle nella notte di San Lorenzo!”. Questa la battuta di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane e dunque vicino al fronte Pd. Colaiuta non entra nel merito della questione. Mantenendosi “neutro”, con una battuta piuttosto innocua, riesce a far ridere tutti. “Questa è da game over nei giochi da bar”, scherza qualcuno. “Sei oltre, Simone!”, incitano altri. “Toghissimo, grande. Dai un abbraccio alla Stefania”. Ma c’è pure chi si sbilancia, parlando apertamente di politica: “Io lascerei a casa tutti quelli che sono al governo. E manderei chi si fa il mazzo tanto, i grandi lavoratori”. “Meglio ridere, se ci pensiamo viene da piangere”. “A Simo’, al solito siamo cascati noi italiani, non loro”.

Simone Coccia e la ressa con Tony Colombo

Negli ultimi giorni, Simone Coccia ha fatto parlare di sé per via dello scontro (solo verbale) che ha avuto con Tony Colombo. Il cantante neomelodico gli ha lanciato alcuni sfottò, a cui lui ha prontamente risposto: “Prima di parlare della mia compagna pensa a da dove viene tua moglie. La mia compagna sarà anche bassa, ma ha raggiunto risultati che tua moglie si sogna. Sei un cafone, scarto della società, leone da tastiera. Se hai coraggio vieni a dirmele in faccia queste cose”. Poi si rivolge ai fan: “Ringrazio tutti quanti voi per la vostra solidarietà, ringrazio il popolo Napoletano che, conoscendolo molto bene, non sono altro che persone simpatiche, intraprendenti, ospitali, divertenti ma soprattutto amano far conoscere la loro terra nella quale oltre ad esserci i posti più belli del mondo da poter visitare, per non dire del cibo che poi, ragazzi, c’è da leccarsi soltanto i baffi. In questo momento triste mi avete dimostrato di essere dei grandi motivatori, ed io per quel che potrò ci sarò. Semplicemente grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Sapete qual’è il colmo di @matteosalviniofficial ? Ascoltate 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Un post condiviso da Simone Coccia Colaiuta (@simone_coccia_colaiuta_) in data: 11 Ago 2019 alle ore 12:48 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA