Simone Di Pasquale/ Da Ballando a Il Cantante Mascherato: è “capo commissario”

Simone Di Pasquale da Ballando con le Stelle a il Cantante Mascherato 2021: il ballerino sarà il commissario capo del gruppo di investigatori del programma di successo condotto da Milly Carlucci da venerdì 29 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. L’annuncio è arrivato dalle pagine social del ballerino professionista del dance show di Raiuno che ha postato una foto scrivendo: “Il Commissario Capo Di Pasquale apre le indagini… Voi sarete parte del mio pool d’investigatori!”. Proprio così, spetterà a Di Pasquale condurre le indagini per scoprire chi si nasconde dietro le maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Ma attenzione il ballerino non sarà da solo, visto che condividerà questa nuova esperienza con un altro volto noto di Ballando: Sara Di Vaira. A confermarlo è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione del programma: “Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira guideranno il gruppo di investigatori popolari. Ho scelto loro perché il lavoro che loro fanno a Ballando con le Stelle, con i loro partner, è un lavoro finemente psicologico. Questa capacità sarà utilissima nel lavoro di investigazione perché servirà per mettere in luce determinati aspetti per arrivare alla soluzione del quesito”.

Simone di Pasquale: “Ballando? Dalla prima edizione sono cambiate tante cose”

Simone di Pasquale è legatissimo a Ballando con le Stelle, il dance show che segnato il suo debutto in televisione. Dalla prima edizione ad oggi Di Pasquale è una delle certezze del programma. Intervistato da yeslife.it, il ballerino professionista ha dichiarato: “dalla prima edizione ad oggi siano cambiate talmente tante cose: iniziamo dagli abiti, non sono più quelli tradizionali da ballo che possiamo vedere nelle gare e lo stesso vale per le scarpe. Non si pensa più al ballo in senso stretto ma vi è una forte spettacolarizzazione che si è evoluta nel tempo”. Non solo, Di Pasquale parlando di Ballando di oggi ha precisato: “propone dei frammenti di musical, merito anche delle tecnologie che ci consentono di avere tantissimi supporti volti ad arricchire la scenografia in ogni singola performance. Negli anni vi è stata un’evoluzione evidente. Inoltre è cambiata anche la parte autorale del programma, adesso si dà molta importanza alle vite dei personaggi che ogni anno decidono di partecipare allo show dance”. Parlando poi dei partner avuti durante tutte queste edizioni si sofferma su due nomi: “non mi sono trovato bene con Katherine Kelly Lang, colei che interpreta la Brooke di Beautiful. È stata molto poco empatica nel nostro percorso, lei arrivava faceva quello che doveva fare e andava via”, mentre ha un bellissimo ricordo con Nathalie Guetta: “la mia strampalata pupetta del cuore. Un bene immenso ed una simpatia davvero unici. Ancora una nuova avventura insieme”.



