Simone Fratini, fidanzato Barbara De Rossi/ “Dopo due mesi siamo andati a convivere”

Occhi puntati su Simone Fratini, il fidanzato di Barbara De Rossi. Anche se fra i due ci sono 11 anni di differenza, sembra che la loro coppia proceda a gonfie vele senza troppi intoppi. Da quanto ne sappiamo, la loro love story è iniziata nel 2015: l’attrice è rimasta colpita dalla personalità sincera del compagno e dai suoi grandi valori. E pensare che tutto è nato dai capelli: Simone è a capo della Capelli for you, un’azienda che si occupa di protesi capillari e di cui lui stesso fa uso. Un giorno infatti Barbara si è ritrovata in azienda, su consiglio di un amico, e si è imbattuta proprio in Fratini, con cui è nata subito la scintilla. Anche se è stato Simone a fare la prima mossa, decidendo di raccogliere il coraggio a due mani e di scrivere all’attrice. “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito”, ha raccontato tempo fa a Domenica Live, “davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi”. Lui la conosceva già come donna ed era già attratto dalla sua testa, dal suo charme. Il resto ormai è storia.

SIMONE FRATINI, GLI AUGURI DI BARBARA DE ROSSI PER IL COMPLEANNO

Simone Fratini ha ridato la speranza a Barbara De Rossi, soprattutto per quanto riguarda l’amore. L’attrice era reduce da una terribile relazione, quella con Anthony Manfredonia, e grazie all’imprenditore fiorentino ha avuto la possibilità di ottenere un piccolo riscatto negli affari di cuore. Lei tra l’altro non nega la possibilità di arrivare all’altare, per la terza volta nella sua vita. In passato infatti si è unita in matrimonio con Andrea Busiri Vici e poi con Branko Tesanovic: Simone sarà quello giusto? Oggi, 20 settembre 2020, Barbara De Rossi sarà ospite di Domenica In e potrebbe rivelare qualcosa di più sui progetti di coppia per il futuro. Che l’amore fra loro non si sia mai spento è sotto agli occhi di tutti. Basta fare una piccola incursione nel profilo social dell’attrice per trovarla con le labbra incollate a quelle del compagno, per un’occasione speciale. Lo scorso 30 agosto infatti, Fratini ha spento le candeline, 49 per la precisione. “Buon compleanno amore mio”, ha scritto lei nel post, allegando la foto del loro bacio. Clicca qui per guardare la foto di Simone Fratini e Barbara De Rossi.



