Simone Gianlorenzi e Andrea Roncato, marito ed ex Stefania Orlando/ Accuse e liti…

Stefania Orlando torna sul palco di Tale e Quale Show 2021 e sicuramente fuori ci sarà qualcuno pronto a supportarla sempre e comunque, chi? Ovviamente suo marito Simone Gianlorenzi. Chi ha seguito le peripezie della bionda conduttrice in questo anno tra Grande Fratello Vip e Tale e Quale show sa bene che al suo fianco c’è il fedelissimo Simone Gianlorenzi. Il musicista continua ad occuparsi della sua musica e sul suo profilo social lo vediamo smanettare in singola in attesa di poter tornare su un palco e dare al pubblico tutta l’energia di cui è capace. Intanto sta sostenendo la moglie in questo suo nuovo progetto televisivo questa volta legato proprio alla musica, la loro passione comune, la stessa che gli ha permesso di incontrarsi e innamorarsi. I due, infatti, si sono conosciuti proprio perché facevano parte della stessa band. All’epoca la coppia era molto amica dell’ex di Stefania Orlando, Andrea Roncato, ma poi qualcosa è cambiato. In molti sono pronti a scommettere che tutto sia cambiato con l’arrivo di Nicole (la sua seconda moglie) nella vita dell’attore, ma è davvero così?

L’attore ha preso la palla al balzo approfittando della presenza della ex nella casa del Grande Fratello Vip per sferrare il suo duro attacco raccontando che in realtà il loro matrimonio non è finito per i suoi problemi di dipendenza ma perché Stefania Orlando aveva un altro uomo e per questo è andata via di casa. In un secondo tempo è tornato sui suoi passi salvo poi rigirare il dito nella piaga pregando tutti di non indicarla come la sua ex moglie e sottolineando anche che il suo curriculum non è poi così vistoso alla luce del fatto che ha ‘venduto solo materassi’. Le cose tra loro si sistemeranno o sono destinate a rimanere così? Al momento Andrea Roncato continua ad occuparsi della sua arte mentre al suo fianco c’è la moglie Nicole Moscariello alla quale ha detto sì nel 2017, quattro anni fa.

