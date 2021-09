Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Dalla musica alla paternità

Simone Gianlorenzi non ha bisogno di presentazioni. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip lo scorso anno sa bene di chi stiamo parlando mentre tutti gli altri lo scopriranno strada facendo a partire proprio da questa sera visto che sua moglie, Stefania Orlando, torna in tv in versione cantante. Chi la conosce sa bene che in passato ha avuto una discreta carriera nella musica e che questa passione è condivisa proprio con il marito Simone Gianlorenzi che era il chitarrista della sua Band “Gli Orlandi Furiosi”. I due si sono fidanzati nel 2008 e sono convolati a nozze nell’estate del 2019 con una cerimonia letteralmente mozzafiato in riva al mare alla presenza di amici e parenti per una festa che davvero i due non hanno dimenticato soprattutto per l’assenza di quello che all’epoca era ancora un amico, l’ex marito di lei, Andrea Roncato. Tra Simone e Stefania ci sono dieci anni di differenza (lei è più grande di lui).

Stefania Orlando è Lady Gaga a Tale e quale show/ Un debutto complicato per via del "fisico"

Simone Gianlorenzi vuole diventare papà?

I due fanno coppia all’insegna della musica e mentre Simone Gianlorenzi continua a fare il musicista e lavorare dietro le quinte con la moglie Stefania Orlando e anche con altri artisti italiani, lei questa sera salirà sul palco di Tale e Quale Show 2021 proprio come concorrente in gara sperando di volare alto. I due si spalleggiano l’un l’altro e continuano ad andare avanti con la loro cagnolina che è un po’ la loro bambina. La coppia non ha avuto figli e al Grande Fratello Vip ha confermato che questa all’epoca è stata una scelta della stessa Orlando ma anche del marito Simone Gianlorenzi. Spesso la showgirl si è rammaricata della sua scelta che si è per forza ripiegata anche sul marito ma lo stesso Gianlorenzi ha spiegato che anche per lui va bene così e che in fondo sono già una famiglia.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando, dedica al padre/ “Sei anticonformista come me, 88 anni e ancora…”Andrea Roncato Vs Stefania Orlando/ "Carriera? In 20 anni ha venduto solo materassi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA