Simone Gianlorenzi Vs Samantha De Grenet/ “Da squalifica per le parole su Stefania”

È sconcertato Simone Gianlorenzi dal mancato provvedimento disciplinare ai danni di Samantha De Grenet dopo le parole dette alla sua compagna Stefania Orlando. Lo ha sottolineato nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, durante la quale ha ammesso che si sarebbe atteso dalla produzione del Grande Fratello Vip e da Signorini un richiamo per la De Grenet che, ricordiamo, ha usato contro Stefania parole come “psicopatica” e “Ti uccido”, anche ripetute più volte. Simone ha parlato infatti di “Parole orribili su Stefania che meritavano la squalifica” che non è però arrivata, così come non sono arrivate delle scuse da parte di Samantha, che ha anzi ribadito le sue parole nel corso dell’ultima diretta. “Loro si conoscono da anni ma non hanno mai avuto un gran rapporto”, ha svelato poi Simone.

Stefania Orlando possibile vincitrice del GF Vip? Il retroscena di Simone Gianlorenzi

Cambiando argomento, abbiamo chiesto a Simone Gianlorenzi se, in virtù del grande affetto che sta ricevendo Stefania Orlando in questi mesi, crede che possa effettivamente essere la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. Lui ci ha svelato che: “All’inizio speravo che Stefania facesse un bel percorso e se lo godesse, ma non che vincesse. Oggi però, di fronte al grande affetto che sta ricevendo, ai tanti messaggi di supporto, secondo me può vincere.” È molto probabile che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi saranno due dei finalisti, in quel caso Simone ne è certo: “Se entrambi arrivassero allo scontro finale al televoto, ne sono certo, Stefania farebbe un passo indietro per Tommaso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA