Simone Inzaghi papà per la terza volta/ Video, la moglie Gaia Lucariello è incinta!

Una bellissima notizia quella comunicata oggi 26 febbraio da Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. L’ex calciatore e tecnico della Lazio sta per diventare papà per la terza volta! L’annuncio della gravidanza di Gaia è arrivata su Instagram con un video in cui la Lucariello ha deciso di annunciare ai follower anche il sesso del bebè con il consueto rito dei palloncini colorati. Scoppiandoli, Inzaghi e il figlio Lorenzo svelano che il bebè in arrivo è un maschietto. Si tratta del terzo figlio per Simone ma del secondo con Gaia. Il primo è infatti Tommaso, avuto durante la relazione di Inzaghi con Alessia Marcuzzi. È stata la Lucariello a condividere la gioia di questa nuova gravidanza con tutti i follower con un messaggio ricco di amore ma, soprattutto, di speranza.

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello aspettano un maschietto!

Su Instagram, la moglie di Simone Inzaghi ha scritto: “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili… Non avere paura”. Ricordiamo che Inzaghi e Gaia (che sono marito e moglie dal 2018) sono già genitori di Lorenzo. Dunque il mister è già papà di due maschi e con questo in arrivo il numero sale a 3! Tantissimi gli auguri ricevuti dalla coppia sui social da volti dello spettacolo e dello sport. Tra questi proprio quello di Alessia Marcuzzi, del fratello del futuro papà Filippo Inzaghi, ma anche da Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche, Costanza Caracciolo, Cristina Buccino, Manila Nazzaro, Sarah Felberbaum, Giorgia Rossi, Francesco Panella e molti altri.





