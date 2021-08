Simone Lambe, ex moglie Michael Ballack/ Tre figli, poi la separazione nel 2012

Simone Lambe è l’ex moglie di Michael Ballack, il campione tedesco, colpito da un’immane tragedia. Il figlio Emilio ha perso la vita a 18 anni a causa di un incidente in quad avvenuto in Portogallo. Emilio era uno dei figli nati dal matrimonio tra Simone Lambe e Michael Ballack. Dal matrimonio tra l’ex centrocampista e Simone Lambe sono nati anche Louis e Jordi. Il campione tedesco e la Lambe si erano sposati nel 2008 per poi lasciarsi nel 2012. Il loro amore era stato coronato dalla nascita di tre figli: Louis (2001), Emilio (2002; morto nel 2021 a causa di un incidente in quad) e Jordi (2005). Un amore importante che, però, è finito dopo pochi anni aver pronunciato il fatidico sì.

Simone Lambe: il matrimonio con Michael Ballack dopo 10 anni di fidanzamento

Michael Ballack ha vissuto un grande amore con Simone Lambe che lo ha reso padre per ben tre volte. Il matrimonio, tra i due, però, è arrivato dopo dieci anni di fidanzamento e dopo la nascita di tutti e tre i figli della coppia. Il fatidico sì con cui la coppia ha coronato il sogno d’amore è stato pronunciato il 14 luglio del 2008 dopo dieci anni di fidanzamento, nel Castello Kempfenhausen, alla periferia di Monaco di Baviera. Non tutte le favole, però, hanno un lieto fine e, nel 2012, la coppia si è separata ufficialmente. Oggi, purtroppo, da genitori, Ballack e Simone Lambe si ritrovano a vivere il dolore più grande: quello causato dalla perdita di un figlio.

