Simone Maghernino, giovane cantante autistico/ La sorpresa di Nek: “Divertiti”

A Uno Mattina Estate Simone Maghernino, un giovane ragazzo di 22 anni affetto da autismo che è riuscito nel suo sogno di incidere una canzone. La mamma di Luisa, anch’essa in studio, ha raccontato: “L’autismo non è una malattia, è un diverso percorso di crescita, un diverso modo in cui le cellule cerebrali si organizzano e creano le sinapsi, è un modo di essere, è una condizione, loro hanno capacità comunicative e risolutive differente, ma c’è sempre la possibilità di incontrarsi a metà strada”. Poi Simone Maghernino ha raccontato quali siano i suoi cantanti preferiti: “Nek, Jovanotti e Vasco Rossi sono i miei cantanti preferiti”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: è stato premeditato l'omicidio di Elena Del Pozzo

La madre ha proseguito, raccontando di aver scritto un libro “Voce di sale”, una sorta di autobiografia: “Ho sentito il bisogno di raccontare l’autismo ma creando empatia, soprattutto nei confronti di chi non conosce l’autismo. Ho scelto la forma del romanzo in quanto ci permette di immedesimarci meglio nella storia. E’ la storia di una madre, il suo percorso per superare l’autismo che crea una destabilizzazione incredibile nel momento della diagnosi, che è come uno sparo ma non per l’autismo in se ma per quello che crea attorno: assegna di stato, enti, scuola e spesso anche di famiglia e amici. Mi sono sentita moltissimo sola. Non si sa a che rivolgersi e dopo 15 anni dalla sua diagnosi credo che la situazione non sia diversa”.

Green pass europeo prorogato fino al 2023/ Il passaporto vaccinale per altri 12 mesi

SIMONE MAGHERINO A UNO MATTINA ESTATE, LA MAMMA: “E’ UN RAGAZZO SOLARE”

La mamma ha descritto Simone Maghernino così: “Ha delle carenze ma è un ragazzo solare e che ha solo modi diversi di dimostrare amore”. Il ragazzo ha parlato della madre dicendo che è “brava”, e poi si è detto emozionato di essere in uno studio tv

Dopo di che Uno Mattina Estate ha regalato una sorpresa a Simone Magherino, un video di Nek: “Ho visto il tuo clip e ho sentito la tua canzone, bravissimo, complimenti. Volevo mandarti un grande abbraccio, dirti di continuare così e divertiti che è la cosa più importante, a presto”. Ovviamente felice Simone di questa splendida sorpresa.

Internet Explorer addio: oggi va in "pensione"/ Ritirato primo browser Microsoft, ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA