Simone Montedoro/ “Con la mia compagna Lara Carnevale è iniziato tutto da 2 lettere…”

Sarà l’attore Simone Montedoro l’ospite protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti di oggi 22 ottobre, in occasione della trasmissione in onda nel preserale di Rai1 e condotta da Amadeus. Montedoro, attuale concorrente del varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show, si cimenterà questa sera nella scoperta delle identità segrete, intrattenendo il pubblico del popolare programma. In vista della sua presenza nell’avvincente trasmissione che aprirà la strada verso la prima serata di oggi e che lo vedrà protagonista di Tale e Quale Show, i riflettori si accenderanno inevitabilmente sulla sua vita privata.

Dal 2013 Simone Montedoro è legato sentimentalmente a Lara Carnevale, atleta professionista. La loro storia va avanti da tempo ma i due non si sono mai sposati. Nonostante questo il loro è un rapporto che dura nel tempo, il cui inizio è molto simile ad un film romantico. Galeotte furono infatti due lettere, in seguito alle quali la coppia non si è mai più separata.

A raccontare l’inizio del loro sogno d’amore è stato proprio Simone Montedoro, ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Simone ha ammesso di aver attraversato qualche piccola difficoltà iniziale, ma oggi il loro rapporto prosegue incontrastato e più forte che mai, coronato anche dalla nascita del figlio Matteo. Un retroscena interessante sulla loro relazione lo ha rivelato sempre l’attore ed avrebbe a che fare con due lettere.

Nel corso della trasmissione di Serena Bortone, Montedoro spiegò: “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Ognuno teneva la propria corazza”. La loro storia però giunse ad un bivio importante: “Poi un bel giorno dovevamo prendere una decisione – ha spiegato – capire se andare avanti o no. Era Natale, ci siamo visti a casa mia e ci siamo consegnati due lettere, scritte a mano. Io non sapevo di lei e lei di me”. Una scena da film d’amore, come confermato da Simone che ha aggiunto: “Ci siamo queste lettere e siamo rimasti basiti. Avevamo messo da parte la corazza e parlavamo con il cuore. Da lì è nata un’unione e non ci siamo più lasciati”. Qualche anno dopo quello scambio è venuto alla luce il figlio Matteo.

