Tra cinema e tv, le sue interpretazioni hanno ampiamente fatto breccia nel cuore degli appassionati: Simone Montedoro è stato oggi tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontarsi attraverso le colonne sonore più significative della sua vita aprendo così uno scorcio sui suoi affetti più cari. Dalla compagna Roberta Volpicella ai figli Matteo e Vittoria, i suoi amori più grandi.

Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro/ "Abbiamo firmato un patto d'amore..."

Simone Montedoro è partito proprio dalla genesi dell’amore con la compagna Roberta Volpicella: “Ci siamo conosciuti dopo Tale e quale show, non sul lavoro. Eravamo in sala trucco, agli opposti; ci siamo incontrati per la prima volta solo alla fine della trasmissione e dal primo sguardo abbiamo sentito qualcosa di importante. Chi ha fatto il primo passo? Devo dire che è stata una cosa intuitiva di tutti e due; siamo partiti per lavoro ma ci sentivamo al telefono come due adolescenti fino alle 4 del mattino… E’ nata anche nostra figlia, frutto di un vero amore”. L’attore ha poi aggiunto: “Il matrimonio? Perchè no! Però piano piano, è un momento molto importante”.

Lara Carnevale, chi è l'ex compagna di Simone Montedoro/ La nascita del figlio Matteo e la rottura

Simone Montedoro e i figli Matteo e Vittoria: “Spero che da grandi…”

Sempre a La Volta Buona, Matteo Montedoro ha raccontato con le lacrime agli occhi dell’amore viscerale per i suoi figli, Matteo e Vittoria, nati da due relazioni differenti. “Mio figlio Matteo vive con la mamma a Ibiza, è un rapporto a distanza che chiaramente è difficile ma cerchiamo di avere un buon rapporto proprio per il bene dei più piccoli. Quando saranno più grandi spero si ameranno alla follia, soprattutto lei quando lo vede poi sta per giorni alla porta a chiamare il nome di suo fratello Matteo”.