Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro: “Un patto d’amore…“

Simone Montedoro è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo. Una lunga carriera tra cinema e fiction tv, ma nel suo privato è anche padre e ha al suo fianco la compagna Roberta Volpicella, make-up artist della Rai e amante di arte e fotografia, come si legge nella bio del suo profilo Instagram. Prima di lei l’attore ha avuto una relazione con l’ex compagna Lara Carnevale, dalla quale ha avuto il primo figlio Matteo nel 2014 e successivamente terminata.

Simone Montedoro e Roberta Volpicella si sono conosciuti nel 2021, convivono e sono anche diventati genitori di Vittoria, la loro prima figlia di coppia nonché secondogenita dell’attore. Il loro è stato un patto d’amore firmato come il sangue, come da lui raccontato in una vecchia intervista sempre a La volta buona: “Abbiamo stabilito dei punti da rispettare, sempre con il sorriso è stato un gioco d’amore. Sono circa una ventina: sul futuro, sul passato, sul presente; bellissimi! E poi ci siamo bucati il dito e abbiamo firmato con il nostro sangue questo patto d’amore”.

Simone Montedoro e Roberta Volpicella: galeotto l’incontro a Tale e quale show

Simone Montedoro in quell’occasione aveva raccontato, in merito alla conoscenza con la compagna Roberta Volpicella dopo essersi messo una relazione importante alle spalle: “Dopo la fine della storia con la mamma di Matteo non stavo pensando per nulla ad avere una nuova relazione, soprattutto a un altro figlio”.

Galeotta fu una trasmissione televisiva, dove si incontrarono la prima volta per poi approfondire in seguito la conoscenza: “È stato un incontro straordinario perché ci siamo proprio lasciati andare, sembravamo due adolescenti. Perché l’amore puro è un po’ adolescenziale. Grande passione e poi è nata Vittoria. Dove l’ho incontrata? A Tale e Quale Show però noi ci siamo conosciuti dopo la trasmissione”.

