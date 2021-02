Simone Peroni, La caserma/ Chi è? “Mi piacerebbe fare i contadino”

Chi è Simone Peroni nuovo concorrente a La caserma?

Simone Peroni è uno dei giovani protagonisti della prima edizione de “La caserma”, il nuovo formato di Rai 2 in onda il mercoledì in prima serata. Ventenne di Bolzano, Simone è il terzo di sei figli. Nel 2012 insieme alla sua famiglia ha partecipato al programma “SOS Tata” con mamma Sabrina, papà Giorgio e i cinque fratelli: Michael, Martina, Ginevra, Sarah e Gabriele (i primi due nati da una precedente relazione della madre). Simone non ama molto la tecnologia e preferisce di gran unga la montagna “più libera e più silenziosa della città”.

Simone Peroni: dopo la caserma sogna la natura

Simone Peroni studia agraria: “Mi piacerebbe fare i contadino, con il mio maso, le mie bestie, diventare autonomo”, ha rivelato nel suo video di presentazione su RaiPlay. Lavora come giardiniere tree climber e ama trascorrere il tempo libero con gli amici nella casa in campagna dove vive suo nonno. Il suo sogno è trasferirsi in Australia. Simone Peroni ha deciso di partecipare al reality di Rai 2 “La caserma” perché in tanti gli hanno detto di provare a fare la vita da militare: “Adesso è arrivata la possibilità di provare, vediamo cosa cambia e cosa no”. Il suo profilo Instagram, attivo dal 2013, conta oltre 1,000 follower.





