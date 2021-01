SIMONE PONTESILLI, COMPAGNO FERZAN OZPETEK/ Compare sulla copertina di uno dei suoi…

Simone Pontesilli è l’uomo noto alle cronache come il compagno del noto regista e sceneggiatore turco Ferzan Ozpetek, oggi ospite a Domenica in forse per parlare – tra le altre cose – anche della sua vita privata. Vita privata segnata, ormai lo sappiamo, da almeno un conflitto con il padre, che – come si legge nelle sue biografie – volle imporsi per quanto riguarda la scelta universitaria del figlio. Piuttosto che l’Italia, per Ferzan, l’uomo avrebbe preferito gli Stati Uniti, e fu solo con l’appoggio della madre, che l’attuale regista riuscì a realizzare il suo sogno di trasferirsi a Roma (come studente unniversitario, appunto, almeno nei primi tempi). Così, nel 1976, Ozpetek iniziò a frequentare le lezioni di Storia del cinema alla Sapienza, per poi completare la sua formazione presso l’Accademia Navona e l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Quanto al cinema, Ferzan ha sempre avuto le idee chiare. Decisamente controversa – per contro – la sua esperienza privata e sentimentale, che lo ha portato – diversi anni fa – a ufficializzare il suo legame con Pontesilli.

Chi è Simone Pontesilli

Di Simone Pontesilli non si conosce molto, fatti salvi i dettagli svelati dallo stesso Ferzan Ozpetek nel corso delle sue interviste. In particolare, all’Huffington Post, Ozpetek ha affermato di non amare affatto la definizione di ‘marito’, oggi ampiamente sdoganata in situazioni come la sua. Se non altro, Ferzan si oppone: “Sposato non è esatto”, dichiara. “Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”. Non corretto nemmeno il termine ‘sposato’: più volte, nel corso dell’intervista, si riferisce all’uomo definendolo ‘compagno’ “in questo viaggio che è la vita”. Per quanto concerne il resto, Simone Pontesilli compare sulla copertina di uno dei libri di Ozpetek, dove si vede un uomo di spalle che noi sappiamo essere proprio lui.



