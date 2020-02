SIMONE VIRDIS/ “Loro mi fanno sangue, Diana no”: sotto accusa a Uomini e Donne

Si scatena il caos nello studio di Uomini e Donne quando Maria De Filippi porta alla luce una dichiarazione fatta dal cavaliere alla redazione: “Lui ha detto che Valentina e Veronica gli fanno sangue mentre Diana no”. Simone appare in difficoltà mentre cerca di spiegare che è tutta una questione di “fisicità”. “Loro hanno una fisicità diversa da lei, lei è molto angelica, io la chiamo Elisa Di Rivombrosa” dichiara Simone. Ma in studio quasi nessuno crede alle sue parole, anzi, Gianni Sperti e Tina Cipollari lo accusano di fingere: “Ma a chi la vuoi dare a bere? Ma che cavolate dici? Ora è arrivato l’uomo di altri tempi, ma chi ci crede!” sbotta la bionda opinionista, mentre lui ribadisce di essere davvero così. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Virdis e quella dichiarazione scomoda a Uomini e Donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si torna a parlare del triangolo composto da Diana Caruso e da Luca e Simone Virdis. Mentre la dama è in lacrime per alcune dichiarazioni fatte da Luca, anche Simone viene interpellato su di lei e fa una dichiarazione che Diana non si aspettava. Il cavaliere svela, infatti, che pur essendo interessato a lei, a livello fisico non riesce ad andare oltre al bacio, trovandola infatti una donna comunque fragile. Se questo sorprende Diana, a stupirla ancora di più è quanto poi svela Maria De Filippi. La conduttrice svela che lui alla redazione ha dichiarato che se Valentina Autiero e Veronica Ursida (con le quali è uscito in passato) gli facevano sangue, con lei non accade la stessa cosa. Una rivelazione che scatena in studio lo scontro.

Uomini e Donne, tutte contro Simone Virdis: la frase scatena i sospetti

A Uomini e Donne, Simone cerca di negare in qualche modo l’affermazione svelata da Maria De Filippi ma è troppo tardi. La prima ad accusarlo è Valentina che gli rinfaccia che lui aveva dichiarato di non volerla baciare quando poi oggi viene a sapere questo. Anche Veronica è stupita, visto che la loro frequentazione risale a tre mesi fa e, dunque, non ha senso parlare di lei quando sta frequentando un’altra. Nonostante quanto si scatena in studio, Simone ribadisce di essere interessato soltanto a Diana ma al contempo spera possa crearsi in futuro quell’intimità che, fino ad oggi, è mancata. Ma in studio anche Tina Cipollari si dice dubbiosa del diverso comportamento che lui ha con lei rispetto alle due dame citate.



