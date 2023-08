Simonetta Columbu è incinta: primo figlio per l’attrice di Che Dio ci aiuti/ Il dolce annuncio sui social

Simonetta Columbu, la Ginevra di Che Dio ci aiuti è incinta

Dolce annuncio sui social per Simonetta Columbu, l’attrice che il pubblico ha amato vedendola interpretare la dolcissima Ginevra in Che Dio ci aiuti, una delle fiction di Raiuno in assoluto più amate, Ad annunciare la notizia è stata la stessa attrice che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto scattate da “Studio Aura Foto” in cui è al mare insieme al compagno le cui mani si posano dolcemente sul pancino ormai evidente.

Nelle foto, Simonetta guarda teneramente la pancia in cui è racchiuso il frutto del suo amore con il compagno la cui identità, tuttavia, resta top secret. L’attrice, infatti, non svela il nome del futuro papà preferendo mantenere la privacy della sua famiglia.

Le parole di Simonetta Columbu e gli auguri di Diana Del Bufalo

“Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare.

Grazie @studioaurafoto per aver colto questi attimi!”. Con queste parole, Simonetta Columbu ha annunciato ai fans di essere in dolce attesa. E’ grandissima la gioia per l’attrice di Che Dio ci aiuti che diventerà mamma tra pochi mesi e che ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri tra i quali anche quelli di Diana Del Bufalo con cui ha condiviso il set di Che Dio ci aiuti.

“O mio Dio Simo!!! Ma che bello”. le parole di Diana Del Bufalo mentre Francesca Chillemi ha scritto un semplice, ma significativo “Wow”. Messaggi di auguri anche da parte di Giulio Berruti e dei tantissimi fan.

