Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi/ Attrice di grande successo: carriera e storia d’amore

Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi: la comune passione per i set

Giorgio Marchesi è uno dei più celebri volti del cinema e della televisione italiana, protagonista di numerosi film e fiction di grande successo. La sua passione per la recitazione e per i set è condivisa anche dalla moglie, Simonetta Solder, attrice. La loro storia d’amore, dalla quale sono nati i due figli Giacomo e Pietro Leone, è conservata lontano dai riflettori e nella riservatezza più assoluta. A parlare sono soprattutto le loro carriere, e anche quella di Simonetta è ricca di grandi soddisfazioni personali.

Giorgio Marchesi, chi è e carriera/ Un clamoroso successo in tv, da "Braccialetti rossi" a "La sposa"

Nata in Austria ma trasferitasi da piccola a Pordenone, Simonetta Solder si è sin da subito avvicinata al mondo della recitazione. L’incontro con Giorgio Marchesi avvenne in teatro, nel 2004, quando recitarono l’uno al fianco dell’altra nell’opera Le relazioni pericolose. La sua carriera è proseguita con altre collaborazioni di grande successo, come la chiamata nel 2014 per la celebre serie Rai Braccialetti rossi, in cui ha interpretato il ruolo di Nora. La coppia ha anche recitato insieme nella pellicola per il cinema Un bacio, diretta da Ivan Cotroneo nel 2016. Inoltre, a teatro, hanno portato in scena lo spettacolo Il fu Mattia Pascal.

Giorgio Marchesi su Simonetta Solder: “Mi fido di lei anche sul lavoro“

Giorgio Marchesi, in alcune occasioni, ha parlato dell’amore per la moglie Simonetta Solder e della passione in comune per la recitazione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016, l’attore aveva raccontato: “È importante che Simonetta faccia questo lavoro: un’attrice ti capisce. Quando hai il tarlo del lavoro che non c’è e quando invece, come mi è capitato negli ultimi anni, non ti fermi mai, con serie come Una grande famiglia o Un medico in famiglia. Certo, anche nel lavoro, come con le donne, devi imparare a dire qualche no“.

Tra i due, dunque, c’è complicità non solo in famiglia ma anche sul set. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, nel febbraio 2023, Marchesi aveva rimarcato quanto fosse prezioso lavorare assieme alla sua Simonetta: “Di solito è molto difficile, ma noi ci siamo trovati molto bene. Mi fido ciecamente di lei anche sul lavoro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA