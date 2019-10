Sindaco M5s Imola si è dimessa/ Video, Sangiorgi “Movimento morto, no burattini Pd”

Ieri sera lo aveva annunciato in Piazza Matteotti, stamani lo ha ufficializzato nel consiglio comunale: Imola non ha più un sindaco perché Manuela Sangiorgi, eletta con il M5s nel 2018 (con la sinistra sconfitta per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale), si è dimessa ufficialmente dopo il flop delle Elezioni Regionali in Umbria e dopo un lungo e burrascoso rapporto tra i vertici centrali e i dissidi all’interno del Consiglio Comunale. «Ho bisogno di appoggio per fare ciò che i cittadini si aspettano da me, perché mi hanno votata. O diventavo un burattino nelle mani del Pd… Non voglio esserlo», ha spiegato ieri in piazza aggiungendo che nulla avrebbe potuto farle cambiare idea dopo il grado di distanza fissata in queste ultime settimane. Vicende legate al suo passato – con la sfidante allo scorso ballottaggio 2018 Carmen Cappello (Centrosinistra) che tira in ballo questioni legate ad un capannone di proprietà della sindaca – ma anche politiche visto che la maggioranza 5Stelle pare non fosse disposta ad appoggiare in toto la Sangiorgi, perdendo così per l’ennesima volta in questi primi mesi alla guida di Imola i numeri in aula. E così la scelta, a sorpresa, che getta ancora più inquietudine nei radicamenti locali di un Movimento sempre più in crisi.

L’ORMAI EX SINDACO DI IMOLA: “IL M5S È MORTO”

5 assessori si sono dimessi in una vicenda che ricorda, alla lontana, le peripezie della giunta di un’altra sindaca a 5Stelle, Virginia Raggi: «Potevamo fare tutto, con una forza politica forte al Governo, con un gruppo consiliare forte che mi sosteneva e con una giunta che ha lavorato tanto, ma non ci sono più le condizioni, per colpa soprattutto – fatelo girare sui social – di pochi all’interno del Consiglio comunale che dovevano appoggiarmi», ha detto ancora la sindaca M5s dimissionaria. Stamane, dopo l’ufficializzano in Consiglio Comunale di Imola delle sue dimissioni, in un video su Facebook Manuela Sangiorgi ha attaccato senza censure il proprio stesso partito: «lI Movimento 5 Stelle non esiste più, è morto quando è morto Gianroberto Casaleggio, abbiamo visto appropriarsi di ruoli apicali persone senza arte né parte, perdere sei milioni di voti in un anno e fare finta di niente», spiega l’ex sindaca ormai anche in un’intervista a E’tv. Attacchi ala direzione centrale di Di Maio e Casaleggio ma anche al grillino Max Bugani: ancora la Sangiorgi, «Io mi aspettavo un appoggio dal M5s nazionale perché siamo il terzo comune più grande amministrato dal movimento, poi, quando sono andata a chiedere aiuto su questioni importanti, ho avuto risposte imbarazzanti. C’è stato un muro – attacca ancora la sindaca dimissionaria – e in buona parte ha contribuito Massimo Bugani, io per 15 mesi sono stato un sindaco commissariato, quando venivo in Comune era come entrare nella foresta dei pugnali volanti».





© RIPRODUZIONE RISERVATA