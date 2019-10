M5s “patto con Pd non ha funzionato”/ Elezioni Umbria, “Governo con altri non paga”

M5s-Pd, elezioni Umbria prima e unica occasione per l’esperimento patto civico. A darne annuncio è il Movimento 5 Stelle con un lungo post sul Blog delle stelle dopo la vittoria di Donatella Tesei: «Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti». E’ già giunta al termine, dunque, l’alleanza giallorossa extra Palazzo Chigi: già a partire dalle prossime elezioni regionali, Pd e M5s si presenteranno divise. I grillini hanno evidenziato che «stare al Governo con un’altra forza politica – che sia la Lega o che sia il Pd – sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle», per questo è tempo di cambiamenti.

M5S-PD, ELEZIONI UMBRIA: “ESPERIMENTO NON HA FUNZIONATO”

Dopo l’ufficialità della sconfitta del candidato Vincenzo Bianconi, il M5s ha annunciato la fine dell’esperimento con il Pd a livello locale, ecco un altro passaggio del lungo post pubblicato sul Blog delle Stelle: «Noi non siamo nati per inseguire il consenso, bensì per portare a casa i risultati, come il carcere per gli evasori di questa settimana e il taglio dei parlamentari della settimana precedente. Senza raggiungere il 51% imposto dalla legge elettorale, abbiamo avuto bisogno necessariamente di trovare altre forze politiche per governare. Continuiamo a lavorare umilmente, rispettando gli impegni e mettendoci al servizio». Non è in pericolo il Governo nazionale, dunque, con Giuseppe Conte definito «tranquillissimo» da fonti di Palazzo Chigi. Ma attenzione a Italia Viva e, soprattutto, a Matteo Renzi: «All’alleanza strutturata con i 5Stelle proprio non ci credo e quello che è accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto elettorale non funziona», le sue parole riportate da Il Messaggero. E occhio al messaggio per il premier: «Conte un boomerang, non ha tocco magico».

