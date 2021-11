Sindaco Trieste: “Chi non si vaccina è un disertore”/ Vietate proteste in piazza

Nuovi sviluppi a Trieste, epicentro delle proteste contro l’obbligo di green pass. Proseguono le manifestazioni dei no vax e dei manifestanti anti-certificato verde e il primo cittadino Roberto Dipiazza è pronto a dichiarare guerra: «Spingeremo perché eventuali nuove restrizioni gravino solo sui non vaccinati».

Il sindaco di Trieste, rieletto alle recenti comunali, ha equiparato i no vax ai disertori: «Se questo è una guerra, in una guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti». «La pazienza è finita», la rabbia di Roberto Dipiazza.

SINDACO TRIESTE VS NO VAX, VIETATE PROTESTE IN PIAZZA

Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento di casi positivi a Trieste e più in generale in Friuli Venezia Giulia. Tra i nuovi contagiati dell’ultima settimana, è stato annotato un focolaio di 93 casi tra partecipanti alle manifestazioni contro il green pass. Il prefetto di Trieste, Valenti, ha annunciato interventi per tutelare il diritto alla salute di tutti: «E’ evidente che l’aumento dei contagi sia strettamente legato ai cortei che si sono svolti in città. Dobbiamo pensare a interventi da mettere in campo proprio alla luce di quello che abbiamo visto. L’attesa di questi giorni era per tradurre questi dati in azioni. Ci riuniremo come comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica e cercheremo il massimo coordinamento», riporta Tg Com24.

