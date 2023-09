Sindrome del tunnel carpale/ Dal nuovo studio sull’idrodissezione risultati molto promettenti

Negli ultimi tempi la medicina sta facendo dei progressi importanti per quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale, detta anche STC. Si tratta di una condizione in cui la pressione sul nervo mediano da parte delle strutture situate vicino allo stesso, provoca dei dolori e dei formicolii alle prime tre dite della mano, specialmente nella notte, a riposo, o con l’aggravarsi delle condizioni.

“Ricerche scientifiche penalizzano minoranze etniche”/ I medici: “Studi riflettano diversità”

Come si legge sul quotidiano Libero la sindrome del tunnel carpale può essere causata da movimenti ripetuti del polso come ad esempio l’uso quotidiano di mouse o tastiera, ma anche dei lavori manuali che comportano vibrazioni e sforzi sul polso, ma anche a seguito di un trauma o una lesione, e infine, a seguito di diverse patologie come ad esempio l’artrite reumatoide, la ritenzione di liquidi durante la gravidanza, la menopausa o l’artrosi. Solitamente chi ha la sindrome del tunnel carpale ed ha sintomi lievi, viene trattato con dei tutori, riposo, fans o iniezioni. Se invece tali trattamenti non sono efficaci è necessario un intervento chirurgico che permetta di ridurre la pressione sul nervo mediano.

Covid, a New York tornano le mascherine/ Tutta colpa delle nuove varianti Eris e Kraken

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE, IL NUOVO STUDIO: BASTA UNA SOLA INIEZIONE

Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della University College of Medical Sciences e del Guru Teg Bahadur Hospital di Delhi, in India, l’idrodissezione, una tecnica che prevede l’iniezione di una soluzione salina o di glucosio al 5% attorno al nervo “infiammato” per separarlo dal tessuto circostante, può fornire un sollievo nel lungo termine.

Allo studio hanno partecipato persone di età compresa fra i 25 e i 62 anni e dopo 4 settimane i vari gruppi sottoposti hanno mostrato una riduzione dei sintomi del dolore. Una sola iniezione di corticosteroidi è durata per ben 24 settimane con i pazienti che hanno mostrato un miglioramento significativo. I ricercatori, conclude Libero, sono rimasti decisamente sorpresi dall’efficacia di questa procedura alquanto semplice, che sembrerebbe quindi trattarsi di un’alternativa molto promettente per curare la sindrome del tunnel carpale.

Emicrania curata con anticorpi monoclonali/ Riducono la frequenza e l'intensità degli attacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA