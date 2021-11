Sindrome di West, malattia figlio Stefano Buttafuoco/ Che cos’è, cause e sintomi

La Sindrome di West è la malattia da cui è affetto Brando, il figlio del giornalista Rai Stefano Buttafuoco che ha raccontato la storia della propria famiglia nel libro “Il bambino 23: la storia e i sogni di Brando”. Nell’autobiografia, il giornalista racconta la vita della propria famiglia partendo dalla scoperta della malattia del figlio avvenuta due anni fa, ma che cos’è la sindrome di West? Si tratta di una rara forma di epilessia che si manifesta nei primi mesi di vita con la comparsa di spasmi, nella maggior parte dei casi accompagnati da crisi di pianto intenso come fa sapere il sito ufficiale di Telethon.

Come fa sapere Telethon, la malattia può essere accompagnata anche da un rallentamento dello sviluppo psicomotorio di gravità variabile. Con il tempo e i vari trattamenti, gli spasmi possono cessare, ma il ritardo psicomotorio può permanere.

Sindrome di West: le cause

Come fanno sapere i ricercatori di Telethon, sono diverse le cause della Sindrome di West. La malattia può essere dovuta ad un’anomalia del cervello causata da una malformazione, da un’infezione come encefalite e meningite, da un danno dovuto a carenza di ossigeno. La causa può essere anche un’anomalia genetica. In alcuni casi, la sindrome può essere dovuta anche a cause non alcune identificate.

La diagnosi avviene attraverso un tracciato dell’elettroencefalogramma mentre il trattamento è prevalentemente farmacologico e ha come obiettivo quello di arrestare il prima possibile gli spasmi.

